 24hod.sk    Gala    Hudba

09. apríla 2026

Kali a Peter Pann predstavili projekt „Bandolera“ s Ilyahom, ktorý spolupracuje s menami ako Gims či Snoop Dogg – VIDEO


Zo štúdií v Bostone až po klipy v Maroku, Miami či New Yorku - Ilyah si razí cestu medzi globálnu hudobnú elitu. Po spoluprácach so svetovými menami prichádza moment, ktorý ho prepája aj so slovenskou scénou: ...



kali _ ilyah 676x451 9.4.2026 (SITA.sk) - Zo štúdií v Bostone až po klipy v Maroku, Miami či New Yorku – Ilyah si razí cestu medzi globálnu hudobnú elitu. Po spoluprácach so svetovými menami prichádza moment, ktorý ho prepája aj so slovenskou scénou: track Bandolera s Kalim a Petrom Pannom naznačuje, že Slovensko je pri zrode niečoho veľkého. Ďalšie pomyselné zastávky naprieč hudobnou mapou sveta sú v Európe i USA. A to s interpretmi ako Gims, Snoop Dogg a mnohými ďalšími.


Meno Ilyah sa možno ešte len dostáva do uší slovenského publika, no vo svete sa už rozohráva príbeh, ktorý má všetky parametre globálnej hviezdy. Spevák s marockými koreňmi, ktorý vyrastal v americkom Bostone, dnes pod slovenským vydavateľstvom B-Records buduje kariéru, aká sa tu ešte nepísala. A ak niečo naznačujú jeho doterajšie kroky, je len otázkou času, kedy to celé vybuchne naplno.

Remake svetového hitu Summer Jam


Začiatky pritom neboli okázalé – prvé skladby si tvoril sám. Zlom však prišiel rýchlo. Spolupráca s marockou ikonou Don Bigg na tracku Ya Dellali priniesla silný vizuál priamo z Maroka a aj unikátny moment v podobe použitia vokálu legendárneho Cheb Hasni so súhlasom jeho rodiny.

Následne Ilyah nadviazal ďalšou marockou spoluprácou – so speváčkou Rym na skladbe Mali Mali. Potom prišiel moment, ktorý definitívne potvrdil, že Ilyah nehrá malú ligu. Remake svetového hitu Summer Jam vznikol s požehnaním samotného Tonyho Cotturu, ktorý bol výsledkom natoľko nadšený, že s Ilyahom vytvoril aj ďalší spoločný track Be With You.


Spolupráce so svetovými hviezdami už čoskoro


Jeho medzinárodný presah sa ukázal aj počas New York Fashion Weeku. Stretnutie s hviezdou Mohamedom Ramadanom neostalo len náhodou – vznikol spoločný track I Don’t Know aj videoklip z Miami. Skladba pritom niesla silný osobný rozmer, keďže bola venovaná Ramadanovmu zosnulému otcovi.

To najväčšie však speváka ešte len čaká. Ilyah má dnes hotové projekty s menami, ktoré bežne vídať len na vrcholoch globálnych rebríčkov – francúzska megastar Gims, hitmaker Soolking či poľský fenomén Malik Montana. Na ceste sú aj americké spolupráce vrátane letného hitu s Flo Rida a tracku so samotným Snoop Doggom. Áno, čítaš správne – ide o mená, ktoré definujú svetovú hudobnú scénu.


Slovensko je pri tom


Práve teraz sa do tohto príbehu zapisuje aj Slovensko. Nový singel Bandolera spája Ilyaha s tým najlepším, čo domáca scéna ponúka – Kalim a Petrom Pannom. Track produkoval práve Peter Pann a už teraz má všetky predpoklady stať sa letným hitom. Silná energia, chytľavý vibe a spojenie troch mien, ktoré presne vedia, čo robia, vytvárajú skladbu, ktorá má ambíciu prekročiť hranice.

Videoklip vznikol pod taktovkou rešpektovaného režiséra Pierre „Lexis“ Faba (BYLEXIS), ktorý do projektu priniesol moderný vizuál s medzinárodným štandardom.

Ilyah dnes stojí na hrane niečoho veľkého. Má za sebou medzinárodné spolupráce, silný príbeh, globálny zvuk a hlavne projekty, ktoré ešte len čakajú na vydanie. Slovensko je teraz súčasťou momentu, ktorý sa už čoskoro môže zmeniť na explóziu. A keď sa to stane, všetci si spomenú, kde to začalo. Bandolera je len začiatok.


Zdroj: SITA.sk - Kali a Peter Pann predstavili projekt „Bandolera“ s Ilyahom, ktorý spolupracuje s menami ako Gims či Snoop Dogg – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

