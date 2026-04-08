 Meniny má Albert
 24hod.sk    Príroda-Zvieratá

08. apríla 2026

Bratislavská ZOO pripravuje nový výber pre hyeny, zameraný bude na bezpečie zvierat aj autentický zážitok- FOTO


ZOO Bratislava predstavila zámer nového výbehu pre hyeny škvrnité, ktorý vznikne ako súčasť rozvíjaného územia Afrického kopca. Ako uviedla hovorkyňa ZOO



667646497_1550926020374103_6410661495775420267_n 676x429 8.4.2026 (SITA.sk) - ZOO Bratislava predstavila zámer nového výbehu pre hyeny škvrnité, ktorý vznikne ako súčasť rozvíjaného územia Afrického kopca. Ako uviedla hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, projekt je navrhnutý s dôrazom na potreby zvierat, ich prirodzené správanie a sociálnu dynamiku. Zároveň má priniesť kvalitný a autentický zážitok pre návštevníkov.

Moderná zoologická architektúra



„Budúci výbeh bude spĺňať štandardy európskej špičkovej úrovne," priblížila hovorkyňa. Koncepcia vychádza z princípov modernej zoologickej architektúry, kde architektúra ustupuje krajine, terénu a funkcii. Územie s rozlohou 2 700 metrov štvorcových je navrhnuté ako členitá krajinná štruktúra, ktorá hyenám poskytne dostatok priestoru na pohyb, úkryt, prirodzené správanie, ale aj oddych v rôznych mikroklimatických podmienkach.

Dôležitou súčasťou návrhu je citlivé oddelenie zvierat od návštevníkov. „Namiesto výrazných bariér a rušivých plotov sa využívajú moderné a overené prvky, ako sú terénne priekopy a modelovanie krajiny, ktoré zabezpečujú bezpečnosť, no zároveň zachovávajú prirodzený výhľad na zvieratá," vysvetlila Dzurdzíková. Pre návštevníka tak vznikne dojem, že je súčasťou prostredia.

Edukačné prvky


Pozorovanie hyen bude umožnené z viacerých špeciálne navrhnutých stanovíšť, ktoré budú podporovať pokojné a sústredené vnímanie zvierat.

„Tieto objekty sú citlivo zasadené do prostredia a budú doplnené o edukačné prvky, vďaka ktorým sa návštevníci dozvedia viac o živote a správaní hyen škvrnitých," dodala hovorkyňa. Projekt zároveň kladie dôraz na dlhodobú udržateľnosť. Použité materiály, ako drevo, betón a oceľ sú zvolené s ohľadom na ich trvácnosť a prirodzené starnutie.
 
„Významnú úlohu zohrávajú aj krajinné úpravy – výsadba zelene, modelovanie terénu či vodné prvky, ktoré prispievajú k regulácii mikroklímy a celkovej kvalite prostredia," doplnila Dzurdzíková.

Architektonický návrh pripravilo štúdio Diagram a štúdia je ďalším krokom k realizácii moderného výbehu, ktorý posilní postavenie ZOO Bratislava, ako modernej inštitúcie rešpektujúcej potreby zvierat, ale aj očakávania verejnosti.

ZOO Bratislava minulý rok otvorila moderné výbehy pre hrošíky libérijské a rysy ostrovidy, okrem toho dokončuje výstavbu nového projektu – výbeh pre paviány dželada. Dokončuje sa aj rekonštrukcia pavilónu šeliem.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavská ZOO pripravuje nový výber pre hyeny, zameraný bude na bezpečie zvierat aj autentický zážitok- FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Japonsko zverejnilo zabudnuté fotografie The Beatles z Budokanu

