|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 8.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Albert
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. apríla 2026
Bratislavská ZOO pripravuje nový výber pre hyeny, zameraný bude na bezpečie zvierat aj autentický zážitok- FOTO
ZOO Bratislava predstavila zámer nového výbehu pre hyeny škvrnité, ktorý vznikne ako súčasť rozvíjaného územia Afrického kopca. Ako uviedla hovorkyňa ZOO
Zdieľať
8.4.2026 (SITA.sk) - ZOO Bratislava predstavila zámer nového výbehu pre hyeny škvrnité, ktorý vznikne ako súčasť rozvíjaného územia Afrického kopca. Ako uviedla hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, projekt je navrhnutý s dôrazom na potreby zvierat, ich prirodzené správanie a sociálnu dynamiku. Zároveň má priniesť kvalitný a autentický zážitok pre návštevníkov.
„Budúci výbeh bude spĺňať štandardy európskej špičkovej úrovne," priblížila hovorkyňa. Koncepcia vychádza z princípov modernej zoologickej architektúry, kde architektúra ustupuje krajine, terénu a funkcii. Územie s rozlohou 2 700 metrov štvorcových je navrhnuté ako členitá krajinná štruktúra, ktorá hyenám poskytne dostatok priestoru na pohyb, úkryt, prirodzené správanie, ale aj oddych v rôznych mikroklimatických podmienkach.
Dôležitou súčasťou návrhu je citlivé oddelenie zvierat od návštevníkov. „Namiesto výrazných bariér a rušivých plotov sa využívajú moderné a overené prvky, ako sú terénne priekopy a modelovanie krajiny, ktoré zabezpečujú bezpečnosť, no zároveň zachovávajú prirodzený výhľad na zvieratá," vysvetlila Dzurdzíková. Pre návštevníka tak vznikne dojem, že je súčasťou prostredia.
Pozorovanie hyen bude umožnené z viacerých špeciálne navrhnutých stanovíšť, ktoré budú podporovať pokojné a sústredené vnímanie zvierat.
„Tieto objekty sú citlivo zasadené do prostredia a budú doplnené o edukačné prvky, vďaka ktorým sa návštevníci dozvedia viac o živote a správaní hyen škvrnitých," dodala hovorkyňa. Projekt zároveň kladie dôraz na dlhodobú udržateľnosť. Použité materiály, ako drevo, betón a oceľ sú zvolené s ohľadom na ich trvácnosť a prirodzené starnutie.
„Významnú úlohu zohrávajú aj krajinné úpravy – výsadba zelene, modelovanie terénu či vodné prvky, ktoré prispievajú k regulácii mikroklímy a celkovej kvalite prostredia," doplnila Dzurdzíková.
Architektonický návrh pripravilo štúdio Diagram a štúdia je ďalším krokom k realizácii moderného výbehu, ktorý posilní postavenie ZOO Bratislava, ako modernej inštitúcie rešpektujúcej potreby zvierat, ale aj očakávania verejnosti.
ZOO Bratislava minulý rok otvorila moderné výbehy pre hrošíky libérijské a rysy ostrovidy, okrem toho dokončuje výstavbu nového projektu – výbeh pre paviány dželada. Dokončuje sa aj rekonštrukcia pavilónu šeliem.
