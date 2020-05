Kaliňák nerozumie výzve Pellegriniho k odchodu Fica, mali by hlasovať o spoločnej dohode

Chce nahradiť Fica

Verejné pretriasanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.5.2020 (Webnoviny.sk) - Podpredseda strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Kaliňák hovorí, že neporozumel výzve Petra Pellegriniho, aby Robert Fico odišiel z čela strany. Ak sa má podľa Kaliňáka o niečom v strane hlasovať, tak o spoločnej dohode Fica a Pellegriniho.Europoslancovi a členovi Predsedníctva Smeru-SD Miroslavovi Čížovi je celej veci ľúto a krok Pellegriniho označil za „veľmi nešťastný“. Exminister financií a člen Predsedníctva Smeru-SD Ladislav Kamenický na sociálnej sieti uviedol, že namiesto toho, aby sa strana sústredila na tvrdú opozičnú prácu, zaoberá sa sama sebou.Pellegrini už po parlamentných voľbách naznačil ambíciu nahradiť Fica na čele strany. V poslednom období ju aj otvorene prejavil s tým, že by sa mal konať snem strany skôr ako koncom roka. Fico najskôr verejne odkazoval, že chce naďalej viesť Smer-SD. Na tlačovej besede v utorok 26. mája hovoril o potrebe zmien v strane a že tu nie je na to, aby „sa bil o nejaké funkcie“. O niekoľko hodín neskôr Pellegrini vyzval Fica, aby opustil predsednícku stoličku.Podpredseda strany Kaliňák tvrdí, že včerajšiu tlačovú besedu Fica vnímal ako podanú ruku Pellegrinimu vrátane odkazu, že Fico je pripravený zmeniť „vzorec svojho správania sa a postavenia“.„Myslím si, že hovorím za mnohých. Ak chceme o niečom v Smere-SD hlasovať, ako bolo dvadsať rokov zvykom, tak sa má hlasovať o spoločnej dohode medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim. Všetko ostatné je proti jednote Smeru-SD,“ povedal pre agentúre SITA Kaliňák. Podľa neho v situácii, kedy sa krajina rúti do ekonomickej katastrofy a sú navrhované zákony, ktoré upierajú občianske práva a slobody, opozícia musí byť jednotná.Podľa europoslanca Číža Slovensko potrebuje zmysluplnú opozíciu a jednotný fungujúci Smer-SD, ktorý bude ukazovať, ako sa má viesť slušný, racionálny a konštruktívny zápas. „Ak niečo potrebuje premiér Igor Matovič (OĽaNO), tak je to verejné pretriasanie Smeru-SD. Veď máme v strane stanovy a dodržiavanie pravidiel v Smere-SD bolo základom toho, prečo strana dvadsať rokov vydržala jednotná,“ povedal Číž.Podľa poslanca Kamenického cieľom neprajníkov je rozdeliť stranu na súperiace tábory. „Mnohí poprední smeráci už asi zabudli, aké príležitosti im dal práve Robert Fico a čím sú dnes. A potom jemu, ktorý stranu Smer-SD založil a vybudoval, cez médiá odkázať, aby si zbalil veci a ‚nezavadzal', je pre mňa neprijateľné,“ napísal na sociálnej sieti Kamenický.