Test premorenosti by na Slovensku nemal zmysel, myslí si premiér Igor Matovič

27.5.2020 (Webnoviny.sk) - Podľa premiéra Igora Matoviča by test premorenosti nemal na Slovensku zmysel. Povedal to na tlačovej besede po rokovaní vlády. "Pri tak malom počte prípadov ako malo Slovensko to v podstate nemá zmysel. Doteraz sme mali 1500 pozitívne testovaných ľudí, pri relatívne slušnom počte testov," uviedol premiér a dodal, že podľa údajov zo sveta vychádza skutočný počet nakazených na základe takýchto testov približne šesťkrát viac."Na Slovensku by sme mali deväť až desaťtisíc ľudí, ktorí by boli nakazení. Pri takomto počte urobiť test na nejakej malej vzorke ľudí by bolo v podstate nezachytiteľné a pre nás to nemá žiadnu pridanú hodnotu, zbytočne by to stálo kopu peňazí," dodal Matovič.Premiér zároveň doplnil, že istý test premorenosti sme si urobili testovaním v domovoch sociálnych služieb (DSS). "Keď zoberieme tých 80-tisíc zamestnancov a klientov DSS, to je tiež veľmi slušná vzorka," povedal Matovič a dodal, že Slovensko bolo v podstate jediným štátom na svete, ktorý systematicky pretestoval všetky DSS."Nám teda v podstate takéto testovanie premorenosti beží a keď sa ukončí, tak nikto tie výsledky tajiť nebude," doplnil premiér s tým, že zatiaľ žiaden klient alebo zamestnanec DSS nebol pozitívne testovaný, vyskytli sa iba falošné pozitívne testy. Matovič odmietol možnosť, že by mohla vláda na test premorenosti využiť 400-tisíc rýchlotestov, ktoré zostali na Správe štátnych hmotných rezerv. "Je to zbytočné a môžeme ich využiť do budúcna, na prípadné ďalšie testovanie v DSS," uzavrel.