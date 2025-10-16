|
Štvrtok 16.10.2025
Meniny má Vladimíra
|Denník - Správy
16. októbra 2025
Kaliňák označil rokovania v Bruseli za plodné, potvrdili sa jeho slová o zodpovednosti za obranu východnej hranice
Slová ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) o zodpovednosti za východnú hranicu sa potvrdili, tvrdí
16.10.2025 (SITA.sk) - Slová ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) o zodpovednosti za východnú hranicu sa potvrdili, tvrdí Ministerstvo obrany SR po stretnutí ministrov obrany NATO a EÚ v Bruseli. Ako rezort podotkol, minister v súvislosti s budovaním takzvaného múru proti dronom iniciovaného zo strany EÚ od začiatku tvrdil, že zodpovednosť za ochranu východnej hranice EÚ a NATO majú aj naďalej výlučne členské štáty a NATO.
„Radi sme súčasťou európskych projektov ako Drone Wall, no tie slúžia predovšetkým na hľadanie možností financovania a technologickej spolupráce," vyhlásil rezort obrany.
Rokovania ministrov Kaliňák označil za plodné. Ako priblížil, ministri obrany Veľkej Británie, Kanady, Turecka, Fínska, Chorvátska, Maďarska, Belgicka a Talianska podpísali Memorandum o budúcej spolupráci.
„Podpísali sme memorandum o podpore slovenskému obrannému priemyslu a predovšetkým nášmu vojenskému technickému skúšobnému ústavu, ktorý by mal byť centrom excelentnosti pre delostrelectvo, muníciu a mínomety, teda nepriamu paľbu, a to, v čom sme najlepší a čo nás predáva v zahraničí," povedal minister. Súčasne podpísal aj zmluvu s chorvátskou stranou, konkrétne s agentúrou Agencja Alan, na dodávku tkanín pre nové uniformy slovenských vojakov.
Zdroj: SITA.sk
