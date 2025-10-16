Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

16. októbra 2025

Kaliňák označil rokovania v Bruseli za plodné, potvrdili sa jeho slová o zodpovednosti za obranu východnej hranice


Slová ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) o zodpovednosti za východnú hranicu sa potvrdili, tvrdí



Zdieľať
67b5c34b86a68599074347 676x451 16.10.2025 (SITA.sk) - Slová ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) o zodpovednosti za východnú hranicu sa potvrdili, tvrdí Ministerstvo obrany SR po stretnutí ministrov obrany NATO a v Bruseli. Ako rezort podotkol, minister v súvislosti s budovaním takzvaného múru proti dronom iniciovaného zo strany EÚ od začiatku tvrdil, že zodpovednosť za ochranu východnej hranice a NATO majú aj naďalej výlučne členské štáty a NATO.


„Radi sme súčasťou európskych projektov ako Drone Wall, no tie slúžia predovšetkým na hľadanie možností financovania a technologickej spolupráce," vyhlásil rezort obrany.

Rokovania ministrov Kaliňák označil za plodné. Ako priblížil, ministri obrany Veľkej Británie, Kanady, Turecka, Fínska, Chorvátska, Maďarska, Belgicka a Talianska podpísali Memorandum o budúcej spolupráci.

„Podpísali sme memorandum o podpore slovenskému obrannému priemyslu a predovšetkým nášmu vojenskému technickému skúšobnému ústavu, ktorý by mal byť centrom excelentnosti pre delostrelectvo, muníciu a mínomety, teda nepriamu paľbu, a to, v čom sme najlepší a čo nás predáva v zahraničí," povedal minister. Súčasne podpísal aj zmluvu s chorvátskou stranou, konkrétne s agentúrou Agencja Alan, na dodávku tkanín pre nové uniformy slovenských vojakov.


Zdroj: SITA.sk - Kaliňák označil rokovania v Bruseli za plodné, potvrdili sa jeho slová o zodpovednosti za obranu východnej hranice © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



