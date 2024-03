Kaliňák prevzal v USA prvé dve stíhačky F-16 Block 70, pre Slovensko sa začne nová éra letectva

Kľúčový je výcvik

Nová éra nadzvukového letectva

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Záruka najvyššej kvality

1.3.2024 (SITA.sk) - Slovensko si oficiálne prevzalo prvé dve stíhačky F-16 Block 70 . Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR a spresnil, že vedúci predstavitelia na čele s ministrom Robertom Kaliňákom Smer-SD ) sa zúčastnili na odovzdávacom ceremoniále priamo vo fabrike spoločnosti Lockheed Martin v Greenville v Južnej Karolíne.Minister informoval aj o pokračovaní výroby zvyšných nadzvukových lietadiel, pričom prvé budú na Slovensko postupne dodávané od druhého kvartálu tohto roka.O zmluvnom dodaní prvých dvoch stíhačiek F-16 spoločnosť informovala v januári tohto roku a počas Rollout Ceremony ich oficiálne odovzdala SR.Konkrétnejšie ide o dva modely, jeden jednomiestny model s označením C a dvojmiestny model s označením D. Pred samotným príletom stíhačiek na Slovensko ich budú využívať v USA na výcvik slovenských technikov.„Takýto výcvik je pre personál Vzdušných síl Ozborojených síl SR kľúčový pre zabezpečenie bezproblémovej integrácie a efektívnej prevádzky slovenskej letky lietadiel F-16," spresnil rezort obrany.Zároveň informoval, že minister obrany a viceprezident a generálny manažér Integrovanej stíhacej skupiny spoločnosti Lockheed Martin OJ Sanchez sa zhodli na tom, že dodaním F-16 sa pre Slovensko začne nová éra nadzvukového letectva.Rezort obrany súčasne pripomenul, že Slovensko sa stane prvou európskou krajinou, ktorá bude mať najnovšiu verziu Fighting Falcon.„Stíhacie lietadlá F-16 Block 70 nám pomôžu opäť zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR vlastnými kapacitami," skonštatovalo MO SR a priblížilo, že F-16 Block 70 predstavuje technickú spôsobilosť 21. storočia.Slovensko tak bude na v najbližších desaťročiach disponovať tým najvyšším štandardom bezpečnosti vzdušného priestoru.„Bez šikovných a odvážnych vojakov by sme nedokázali garantovať ochranu územia SR a jej občanov. Je našou povinnosťou robiť všetko pre to, aby sme ozbrojeným silám zabezpečili najvyššiu mieru ochrany a minimalizovali tak potenciálne straty na životoch. Moderné stíhacie lietadla F-16 sú zárukou najvyššej kvality a tým pádom aj bezpečia našich vojakov," uzavrel Kaliňák.