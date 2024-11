Kaliňák rozhadzuje peniaze občanov vo veľkom a doplatia na to aj vojaci, upozorňuje SaS

Nákupy bez koncepcie

21.11.2024 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) rozhadzuje počas konsolidácie peniaze všetkých občanov, na jeho kroky doplatia aj vojaci. Vyhlásila to strana Sloboda a Solidarita a upozornila, že ministerstvo obrany sa rozhodlo nakupovať vo veľkom, bez ohľadu na rozpočtovú konsolidáciu a zvyšovanie cien. SaS nesúhlasí s tým, aby ministerstvo bezhlavo míňalo verejné zdroje, keď vláda občanom pripravuje zdražovanie.Poslanec Juraj Krúpa (SaS) je názoru, že ministerstvo obrany podniká nákupy bez koncepcie a jasnej stratégie. „Kaliňák argumentuje jediným spôsobom: ‚Čo nakúpime, to sa nejako využije.‘ Takýto prístup však obranyschopnosť Slovenska nijako nevylepšuje,“ uviedol Krúpa v reakcii na plánovanú obmenu dopravnej letky Ozbrojených síl SR, ktorá bude podľa medializovaných informácií stáť viac ako 300 miliónov eur.Podľa poslanca je modernizácia armády nevyhnutná, „avšak minister pri jej realizácii ignoruje strategické priority a nevypracoval jasný plán“. Upozornil, že kľúčové projekty, ako je budovanie ťažkej mechanizovanej brigády, rezort odsúva na druhú koľaj.Krúpa súčasne upozornil, že obranný rozpočet by mal byť prioritne určený na posilnenie obranyschopnosti Slovenska.„Kaliňák týmto prístupom úplne ignoruje základné potreby armády, čím jej zdroje oslabuje a ohrozuje jej fungovanie,“ doplnil poslanec a upozornil aj na to, že sa strategické investície realizujú bez odbornej diskusie, analýzy potrieb a reálneho vyčíslenia nákladov.Ide tak podľa neho o netransparentný prístup, ktorý komplikuje verejnú kontrolu. Krúpa ministerstvu obrany vyčíta aj to, že supluje úlohy iných rezortov. Spomenul napríklad stavanie nemocnice v Prešove namiesto ministerstva zdravotníctva, financovanie ciest a mostov namiesto ministerstva dopravy či nakupovanie lietadiel namiesto ministerstva vnútra. „Možno v budúcnosti bude riešiť aj úlohy policajného zboru,“ uzavrel Krúpa.Vláda v stredu 20. novembra schválila návrh na určenie investičného projektu na obmenu dopravného letectva Vzdušných síl Ozbrojených síl SR za strategickú investíciu. Ministerstvo plánuje zaobstarať tri stredné dopravné lietadlá s opciou na jedno, a ďalšie dve menšie lietadlá pre prepravu na stredné vzdialenosti a s kapacitou do 15 osôb.Rezort obrany v predloženom materiáli vysvetlil, že slovenské vzdušné sily v súčasnosti zabezpečujú plnenie spôsobilostí leteckej prepravy osôb a materiálu prostredníctvom dvoch lietadiel C-27J Spartan a siedmich lietadiel L-410. Tieto lietadlá však v súvislosti s prebiehajúcimi konfliktmi a požiadavkami na nové spôsobilosti nenapĺňajú operačnú potrebu vo viacerých oblastiach.Ministerstvo upozornilo napríklad na nedostatočnú prepravnú kapacitu a operačný dolet, dostupnosť lietadiel na plnenie úloh, zabezpečenie prepráv do oblastí vojenských konfliktov, zabezpečenie evakuačných letov z krízových oblastí či zabezpečenie dostupnosti náhradných dielov a munície v rámci podpory modernizačných programov.