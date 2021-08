Kaliňák sa smeje podozreniam o zločineckej skupine na ministerstve vnútra, považuje ich za absolútny nezmysel

Netuší, či ho predvolajú

Medzi obvinenými je aj Tiger

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Podozrenia, že na ministerstve vnútra v minulosti existovala zločinecká skupina, ktorá ovplyvňovala tendre , napríklad na hasičské autá, sú podľa bývalého šéfa rezortu Roberta Kaliňáka (Smer-SD) absolútny nezmysel.Ako vo štvrtok povedal pre médiá, je všeobecne známe, že ministerstvo pod jeho vedením modernizovalo techniku, ktorá zasahuje a pomáha ľuďom. Príkladom je podľa neho aj zásah v Grécku, z ktorého podľa vlastných slov môže mať len radosť.„Ale keď sa niekto snaží na tom postaviť nejaké podvodné konanie alebo podobné veci, tak sa na tom musím len zasmiať," uviedol s tým, že spôsob, akým si optimalizovali dane jednotliví podnikatelia je ich problém.„Možno je to zákonné a možno nezákonné, ale tam prepojenie neexistuje," vyhlásil. Kaliňák doplnil, že ešte nevie, či ho vo veci predvolajú vypovedať. „Ale nie je k čomu," dodal.Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) rozhodol v sobotu 14. augusta o vzatí do väzby štyroch osôb. Tie sú obvinené zo zločinu založenia a podporovania zločineckej skupiny, ako aj z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Medzi obvinenými, ktorí boli vzatí do väzby, bol aj kajúcnik Peter P. prezývaný Tiger. Ten je známy z viacerých prípadov pod dozorom Úradu špeciálnej prokuratúry Obvinenie všetkých štyroch osôb má súvisieť so zločineckou skupinou, ktorá v minulosti pôsobila na Ministerstve vnútra SR. Tá údajne zapájala svoje firmy a biele kone do projektov Ministerstva vnútra SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Následne umelo navyšovala ceny projektov o fiktívne tovary a služby na nereálne vysoké čiastky. Nafúknuté sumy mala následne odčerpávať zo systému cez svoje firmy. Takýmto spôsobom mala celkovo z projektov odčerpať sumu 17 miliónov eur.