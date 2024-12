Kaliňák spolu so svojím slovinským kolegom odhalil v obci Becherov pamätník padlým slovinským vojakom – FOTO

Pocta padlým vojakom

Otvorenie konferencie

3.12.2024 (SITA.sk) - Slovenský minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ), spolu so svojím slovinským kolegom Bojutom Sajovičom, odhalil v obci Becherov pamätník slovinským vojakom, ktorí tam bojovali v prvej svetovej vojne.Ako informovalo tlačové oddelenie Ministerstva obrany (MO) SR , pamätník v obci na severovýchode Slovenska je výsledkom iniciatívy slovinského ministerstva obrany, v spolupráci s tamojšou samosprávou.„Je nám cťou, že môžeme pomôcť k tomu, aby sa na týchto padlých nikdy nezabudlo a aby si aj naše generácie vedeli pripomínať nielen ich obete, ale aj tú skutočnú hodnotu toho, ako ďaleko od domova vlastne bojovali," uviedol minister Kaliňák.Na území Slovenska je celkovo pochovaných bezmála 150 slovinských vojakov zo 47. pešieho pluku z mariborského regiónu. V obci Becherov sú pochovaní pätnásti.„Myslím, že títo padlí si zaslúžia našu úctu a som rád, že týmto spôsobom si môžeme pripomínať dôležité míľniky v našej histórii," dodal šéf slovenského rezortu obrany. Spolu so Sajovičom sa zúčastnil aj na otvorení konferencie„Bezpilotné vzdušné prostriedky ako predpoklad efektívnych OS SR: potreby a skúsenosti". Na konferencii v Košiciach poukázali na to, že v súčasnosti sa drony ukazujú ako osvedčený prostriedok moderného boja.