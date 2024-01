Kaliňák: Stav v rezorte obrany vyzerá mimoriadne zle

Ministerstvo bude okamžite reagovať

Výroba chemických detektorov

Uzavretie zmluvy so ZVS holding

10.1.2024 (SITA.sk) - Stav v rezorte obrany vyzerá mimoriadne zle. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ), ktorý v stredu po rokovaní vlády informoval, že rezort pripravuje kompletnú analýzu stavu obrany. Ako príklad uviedol stav leteckej základne v Kuchyni s tým, že z deviatich dopravných lietadiel aktuálne lieta iba jedno.Minister obrany vyhlásil, že predchádzajúca vláda rezignovala na akúkoľvek údržbu. Podobný stav je podľa Kaliňáka aj u pozemných síl a celkovo infraštruktúry ozbrojených síl.Stav je podľa ministra alarmujúci a ministerstvo bude okamžite reagovať. „Predložíme podrobnú analýzu, ako sa za posledné obdobie prešustrovali peniaze, ktoré naozaj na stave ozbrojených síl nie sú vidieť, a to pri uzatváraní rôznych nevýhodných zmlúv," dodal šéf rezortu obrany.Minister súčasne informoval aj o tom, čo začal rezort obrany obstarávať. „Chceme zásadne podporovať slovenský priemysel, aby sme mohli diverzifikovať ekonomiku v situácii ekonomickej krízy, v ktorej sa nachádzame. Je tu priestor aj na to, aby aj obranný priemysel prispel do HDP Slovenska, a tým pádom zveľadil aj možné zdroje pre školstvo alebo zdravotníctvo," informoval Kaliňák.Priblížil, že pred Vianocami rezort uzavrel zmluvu so spoločnosťou, ktorá vyrába chemické detektory. „Tieto detektory majú slúžiť aj na vojensko-civilnom rozhraní a bude to aj o monitoringu mnohých priemyselných havárií. Preto v spolupráci s ministerstvom vnútra chceme nastaviť 14 nových kusov chemických detektorov do situácie, keď budeme vedieť promptne reagovať aj na priame ohrozenie civilného obyvateľstva a na podrobný monitoring čistoty ovzdušia," informoval minister.Ďalej ministerstvo uzavrelo zmluvu na viac ako 140 miliónov eur na najbližšie štyri roky s cieľom doplniť sklady veľkorážovej munície kalibru 155 mm. „Zmluva je uzavretá so slovenským podnikom ZVS holding v Dubnici nad Váhom, v ktorej má štát 50-percentný podiel," spresnil Kaliňák.Ministerstvo zároveň poukázalo približne 100 miliónov eur na účty štátnych spoločností. „Tie budú slúžiť na budúce zvýšenie základných imaní v súvislosti so získavaním nových spôsobilostí a technológií, či už to budú otázky niektorých letových prostriedkov v rámci Leteckých opravovní Trenčín , alebo to budú zdroje pre nové zbraňové systémy a ich rozvoj v Konštrukte-Defence , v ZTS-Špeciál alebo v ZVS holding, a teda všetko to, čo patrí do združenia DMD holding," priblížil minister s tým, že cieľom je rozvoj domáceho zbrojárskeho priemyslu.Kaliňák predpokladá, že v tomto roku budú tieto podniky vykazovať pozitívne hospodárske výsledky a tým pádom prispievať k rastu HDP a do štátneho rozpočtu.