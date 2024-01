Kaliňák: Súťaž na prezbrojenie armády útočnými puškami bude vyhlásená tento rok

Obstaranie vrtuľníkov Viper

Alarmujúca situácia vzdušných síl

10.1.2024 (SITA.sk) - Súťaž na prezbrojenie armády útočnými puškami bude vyhlásená tento rok. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) po stredajšom rokovaní vlády s tým, že pušky vedia vyrobiť aj zbrojárske firmy na Slovensku.Minister je presvedčený, že podmienkou môže byť aj to, aby 80 až 100 percent útočných pušiek bolo vyrobených priamo na Slovensku.„Určite to nebude jedna spoločnosť, ktorá sa do tendru prihlási. Budeme uprednostňovať čo najvyššie zastúpenie slovenského obranného priemyslu na objednávkach, ktoré bude dávať ministerstvo obrany ," vyhlásil Kaliňák.Minister sa ďalej vyjadril aj k otázke obstarania vrtuľníkov Viper. Ako informoval, vrtuľníky sú otázkou, o ktorej budú v najbližšom štvrťroku intenzívne diskutovať.Šéf rezortu obrany však priblížil, že ak bude možnosť využiť zdroje, ktoré sú určené na vrtuľníky Viper, na inú techniku, rozhodne bude v snahe rezortu tieto prostriedky využiť efektívnejšie.„Ak by to teda bolo možné, tak by sme peniaze použili radšej na investovanie do protilietadlovej obrany," vyhlásil minister s tým, že ak by sa zdroje dali transformovať ako splátka do systému Patriot, určite by túto možnosť využili. „To, čo potrebujeme a nemáme vôbec, je protilietadlová a protiraketová obrana," zdôraznil ministerDodal, že aktuálne nie je na leteckých základniach miesto ani pre nadzvukové lietadlá F-16, a rovnako nie je kam dať ani vrtulníky Viper.„Keby sme mali všetky zbraňové systémy vybavené, všetky naše pozemné jednotky mali nové zbrane a všetko by sme mali zabezpečené, tak bezpochyby by sa nám to ako dobrá nadstavba hodila. Ale keď to poviem prenesene, chcete mať čerešňu na torte, a ešte ste neupiekli tortu," uviedol minister obrany s tým, že situácia vzdušných síl je aktuálne zúfalá.„Máme deväť transportných lietadiel, ktoré podľa mňa nie sú staršie ako 10 rokov a lieta jedno. Z vrtuľníkov Blackhawk lietajú možno dva," priblížil minister. Kaliňák uviedol, že aj obstaranie vozidiel JLTV 4X4 Oshkosh nebol dobrý výber. Svoje využitie v Ozbrojených silách SR podľa neho nájdu, no pre potreby slovenských ozbrojených síl sú štvormiestne vozidlá malé.