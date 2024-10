Kaliňák vojensky podporuje Ukrajinu a vysmieva sa do tváre proruským politikom koalície, chváli ho Bátor

5.10.2024 (SITA.sk) - Odborník na obranu a bezpečnosť a bývalý veľvyslanec SR pri NATO PS ) oceňuje, že minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) vojensky podporuje Ukrajinu v boji proti ruskej agresii.„Konečne môžeme ministra Ficovej vlády za niečo pochváliť," vyhlásil Bátor s tým, že aj napriek heslu „ani náboj pre Ukrajinu" minister obrany otvorene vojensky podporuje Ukrajincov. „Bez váhania popiera predvolebné sľuby Smeru a vysmieva sa do tváre proruským politikom koalície," doplnil Bátor.Bátora však zaráža, že pre ministra je darovanie vojenského materiálu podporou vojny, no komerčný predaj len obchodom.„Asi aj preto, že aj v tejto aktivite figuruje meno českého podnikateľa Strnada, čo sa pri obchodoch ministra obrany stáva už pomaly štandardom. Minister má naozaj široký záber aktivít. Od rozširovania výroby munície, cez výstavbu mostov, ciest a nemocníc až po obhajovanie neonacistov. Veríme, že popri tom bude mať dosť času a energie aj na to, aby konečne otvorene informoval verejnosť, kam a cez koho chce investovať takmer päť miliárd eur slovenských daňovníkov," uzavrel Bátor.