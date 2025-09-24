|
Streda 24.9.2025
Meniny má Ľuboš, Ľubor
|Denník - Správy
24. septembra 2025
Kaliňákovo ministerstvo obstará tkaniny na poľné rovnošaty z Chorvátska, stáť budú desiatky miliónov eur
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR ozbrojené sily Výstroj
Vláda schválila postup obstarávania tkanín na poľné rovnošaty za zhruba 37 miliónov eur. Ako ministerstvo obrany spresnilo v predloženom materiáli, ide o ...
24.9.2025 (SITA.sk) - Vláda schválila postup obstarávania tkanín na poľné rovnošaty za zhruba 37 miliónov eur. Ako ministerstvo obrany spresnilo v predloženom materiáli, ide o predpokladanú sumu tkanín, pričom obstaranie sa realizuje v rámci projektu Výstroj - Poľné rovnošaty 2025.
Výsledkom postupu má byť podpis medzivládnej dohody medzi slovenskou vládou zastúpenou rezortom obrany a Agentúrou Alan pre dovoz a vývoz zbraní a vojenského vybavenia, ktorá je zriadená Chorvátskou republikou.
„Obstarávacie náklady sú predpokladané na viac ako 36,7 mil eur. bez DPH,“ spresnilo ministerstvo. Rezort obrany vysvetlil, že jednou zo základných požiadaviek slovenských ozbrojených síl je zabezpečenie výstroja vojaka. Ozbrojené sily (OS) SR potrebujú zabezpečiť dlhodobú dostupnosť poľných rovnošiat, ktoré spĺňajú súčasné požiadavky na maskovaciu schopnosť v spektre viditeľného aj infračerveného žiarenia.
Súčasné zásoby tkanín a rovnošiat sú podľa slov rezortu nedostatočné a neumožňujú plynulé dopĺňanie výstroja pre nových príslušníkov ozbrojených síl ani obnovu opotrebovaných kusov. Ak sa teda nezabezpečia nové tkaniny, hrozí, že časť ozbrojených síl nebude mať predpísaný výstroj, čo by podľa ministerstva obrany malo negatívny dopad na bojovú pripravenosť jednotiek a plnenie úloh obrany štátu.
Projekt Výstroj - Poľné rovnošaty 2025 tak má priniesť novú generáciu rovnošiat s moderným strihom, optimalizovanou ergonómiou a maskovacou potlačou vyvinutou na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.
Ministerstvo priblížilo, že dizajn je právne chránený a umožňuje zabezpečiť jednotnú identitu rovnošiat. Na to je však potrebné obstarať konkrétne druhy tkanín, ktoré spĺňajú parametre, akými sú odolnosť voči oderu, stálosť farieb, IR signatúru a nehorľavosť.
„Bežní komerční dodávatelia tkaniny takúto špecifikáciu nedokážu zabezpečiť v požadovanom objeme a čase, okrem dodávateľa v Chorvátskej republike,“ podotklo ministerstvo, ktoré sa tak rozhodlo pre postup obstarania formou G2G.
Dohoda by tak mala byť uzavretá s chorvátskou Agentúrou Alan zriadenou Chorvátskom, ktorá by zaručila pravidelné dodávky v priebehu ôsmich rokov a ekonomickú výhodnosť. Tým, že budú dodávky stabilizované na viac rokov dopredu, by sa malo predísť krízovým situáciám v súvislosti s nedostatkom základného výstroja.
Ministerstvo súčasne predpokladá, že projekt prispeje k zvýšeniu motivácie a spokojnosti vojakov. V prípade, že by sa obstarávanie neuskutočnilo, podľa rezortu obrany by došlo nielen k vážnemu nedostatku poľných rovnošiat. Ohrozené by boli aj investície do vývoja nového dizajnu rovnošaty, ktorý by nemohol byť plošne zavedený.
Ministerstvo má tak v pláne po dohode s chorvátskou stranou obstarať základný materiál s prirodzenou nehorľavou úpravou (Condor CV EL SK Camo), výstužný materiál FR (ramená) pre bojovú košeľu (Cerber FR SK Camo), pleteninu pre bojovú košeľu (U369/25), základný materiál bez protipožiarnej úpravy (Corelast 220 FC SK Camo), výstužný materiál pre ochranu lakťov a kolien (Cerber FC SK Camo) a pleteninu na bojovú košeľu (U10/24).
Zdroj: SITA.sk - Kaliňákovo ministerstvo obstará tkaniny na poľné rovnošaty z Chorvátska, stáť budú desiatky miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
