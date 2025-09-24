|
Streda 24.9.2025
Meniny má Ľuboš, Ľubor
|Denník - Správy
24. septembra 2025
Liberáli vyzývajú Šimkovičovú, aby vrátila všetky neoprávnene minuté prostriedky a zaplatila svoju cestu do USA – VIDEO
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva ministerku kultúry Martinu ...
24.9.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS), aby vrátila všetky neoprávnene minuté prostriedky a zaplatila svoju cestu do Spojených štátov amerických z vlastných peňazí.
Na tlačovej besede v súvislosti s cestou ministerky do USA, kam cestovala spolu so svojou hovorkyňou, na to vyzval tímlíder strany SaS pre kultúru René Parák. Krátko pred cestou poukázala Nadácia Zastavme korupciu na to, že ich letenky stáli bezmála 16-tisíc eur, no letenky pre ďalšie dve osoby, ktoré cestovali s nimi, vyšli na čosi vyše 4 300 eur.
Z ministerstva následne tvrdili, že sa chceli odviezť vládnym špeciálom s prezidentom Petrom Pellegrinim, ktorý cestoval do New Yorku na Valné zhromaždenie OSN, no nenašlo sa pre nich miesto. Slovenská národná strana (SNS), ktorej nominantkou Šimkovičová je, v tejto súvislosti vyzvala hlavu štátu, aby neodmietala ministrov na palube vládneho špeciálu.
Pellegrini na to zareagoval tým, že ministri, ktorí majú oficiálny program, sú na palube špeciálu vítaní, vyzval tiež šéfa národniarov Andreja Danka na to, aby vysvetlil, aký program mala jeho nominantka v USA, keďže podľa jeho slov ju videl len pol dňa na festivale slovenskej menšiny v New Jersey, na oficiálnom koncerte v New Yorku už nie.
„Neviem, aký má pani ministerka program na Floride. A s kým zo svojej rodiny tu je. A koľko dní a načo tu vlastne trávi,“ podotkol v tejto súvislosti Pellegrini. Podľa Paráka si ministerka robí v čase konsolidácie súkromné výlety do USA.
„Toto je cynizmus a papalášizmus v priamom prenose,“ skonštatoval. Je toho názoru, že ministerka následne išla za svojou rodinou na Floridu, kde podľa medializovaných informácií dlhodobo žije jej dospelá dcéra.
„Šimkovičová nemala ani toľko chochmesu, aby navštívila najdôležitejšiu kultúrnu akciu v tom čase v New Yorku, a to bol koncert slovenských umelcov v Lincoln Centre,“ myslí si Parák. Tvrdí, že šéfka rezortu kultúry si spravila za peniaze daňových poplatníkov rodinný výlet, namiesto podpory kultúry. Poukázal, že rezort kultúry neukázal ministerkin oficiálny program.
„Toto je taká arogancia moci, že už nemohol mlčať ani prezident,“ poznamenal Parák v súvislosti s Pellegriniho apelom na Danka. Okrem výzvy pre ministerku Parák tiež smeroval ďalšiu výzvu Andrejovi Dankovi a SNS, aby „si prestali robiť z ľudí srandu“, a tiež aby jasne povedali, či stoja za ministerkou. Parák túto situáciu označil nielen za zlyhanie jednej ministerky, ale i vlády ako takej.
Ministerkinu cestu v čase šetrenia a konsolidácie verejných financií kritizuje aj Šimkovičovej predchodkyňa na poste ministerky kultúry Natália Milanová (Hnutie Slovensko). V tejto súvislosti spomenula aj predošlé zahraničné cesty aktuálnej šéfky rezortu kultúry, napríklad do Dubaja, Hongkongu či Veľkej Británie a Ríma, a výdavky na tieto cesty.
Pripomenula aj vlaňajšiu služobnú cestu Šimkovičovej do USA, ktorá na letenkách a ubytovaní stála 30-tisíc eur. Vtedy v USA strávila 11 dní, pričom tri dni z toho bola na Floride, kde žije jej dcéra.
„Nielen mňa, ale všetkých by malo zaujímať, čo robí ministerka v Amerike tentoraz, keďže verejnosť o pracovnej náplni jej cesty nevie vôbec nič,“ zdôraznila Milanová v súvislosti a aktuálnou zahraničnou cestou Šimkovičovej.
„Ministri Smeru, Hlasu a SNS hovoria ľuďom, že niet peňazí a kážu šetriť. Sami si však užívajú bohémsky život a dovolenky za štátne. Vrcholom cynizmu je ministerka Šimkovičová, ktorá si kupuje letenky za ceny, ktoré bežný človek nezarobí ani za rok. Vládnu nám papaláši, ktorí už nevedia, čo robiť od rozkoše,“ kritizoval predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš, upozorňujúc na kontrast medzi rétorikou vlády a životným štýlom jej ministrov.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli vyzývajú Šimkovičovú, aby vrátila všetky neoprávnene minuté prostriedky a zaplatila svoju cestu do USA – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
