Kaliňákovo ministerstvo prevzalo organizáciu osláv 80. výročia SNP, súčasťou bude aj vojenská prehliadka (video)

10.8.2024 (SITA.sk) - Súčasťou osláv 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) bude bohatý kultúrno-spoločenský program a vojenská prehliadka. Informovalo o tom Ministerstvo obrany (MO) SR . Oslavy sa budú konať 28.-29. augusta v Banskej Bystrici. Počas prvého dňa osláv Múzeum SNP bezplatne sprístupní svoju expozíciu a v rámci svojich podujatí majú pripravenú aj jazdu historických vozidiel.Tie sa budú z areálu Pamätníka SNP presúvať banskobystrickými ulicami aj so zastávkou na Námestí SNP. Program prvého dňa bude podvečer v areáli Pamätníka SNP pokračovať stretnutím s veteránmi SNP. O program druhého dňa osláv sa postaralo MO SR spolu s Ozbrojenými silami SR Návštevníci budú môcť navštíviť stánky ministerstiev a organizácii v ich pôsobností a môžu si vyskúšať činnosti, ktoré ponúkajú. Verejnosť bude môcť sledovať pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku SNP so začiatkom o 10:00 na LED obrazovke a v priamom prenose STVR „Slávnostný program bude pokračovať príhovormi hostí a kultúrnymi vstupmi. V čase od 14:00 je pripravený aj bohatý hudobno-kultúrny program, po ktorom bude nasledovať vojenská prísaha absolventov základného vojenského výcviku pred zrakmi verejnosti i rodinných príslušníkov,“ informoval rezort obrany.O 17:30 pripravili vojenskú prehliadku a na záver aj slávnostný galavečer s hudobnými vystúpeniami a ohňostrojom. MO SR v rámci informačnej kampane spustilo na svojom webe aj novú podstránku, aby bola verejnosť komplexne informovaná o priebehu osláv. Kompletný program celoslovenských osláv 80. výročia SNP je tak zverejnený https://www.mosr.sk/80vyrociesnp.Na stránke sú dostupné aj informácie súvisiace s bezpečnosťou návštevníkov, informácie o zmene dopravného režimu a tiež mapa areálu. Na stránke budú postupne pribúdať aj ďalšie informácie.„Pre verejnosť je k dispozícii aj QR kód s presmerovaním na podstránku venovanú oslavám výročia SNP, ktorý si budú môcť návštevníci centrálnych osláv naskenovať aj priamo na mieste podujatia," informovalo ministerstvo.Hlavným organizátorom osláv 80. výročia SNP je rezort obrany. Ministerstvo uviedlo, že odkaz SNP je pre MO SR mimoriadne silný, a preto minister obrany SR Smer-SD ) prevzal generálnu záštitu nad všetkými oficiálnymi spomienkami na 80. výročie SNP, ktoré sa budú konať tento rok v rôznych častiach Slovenska.„Rezort obrany v súvislosti s prípravou a realizáciou osláv komunikuje so všetkými zainteresovanými spoluorganizátormi a participujúcimi zložkami, ktorými sú Úrad vlády SR, Kancelária prezidenta SR, mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, ako aj Múzeum SNP a ďalšie ministerstvá," uzavrelo MO SR.