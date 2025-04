Kaliňákovo ministerstvo zvažuje nákup lietadiel L-39 Skyfox od spoločnosti Aero Vodochody – FOTO

Albatrosy strácajú životnosť

Boli by vhodnou náhradou

8.4.2025 (SITA.sk) - Rezort obrany zvažuje nákup lietadiel L-39 Skyfox. Minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) to povedal v rámci návštevy spoločnosti Aero Vodochody , ktorú navštívil spoločne s českou ministerkou obrany Janou Černochovou . Informoval o tom portál novinky.cz Šéf rezortu obrany sa vyjadril, že v hangároch na Slovensku sú stále Albatrosy, ktoré už strácajú svoju životnosť. Nákup lietadiel L-39 Skyfox by podľa jeho slov bol pokračovaním v tradícii a ponuku navyše zhodnotil ako atraktívnu. Podľa jeho slov sa bude o možnosti nákupu týchto lietadiel pre Slovensko diskutovať v najbližších týždňoch a mesiacoch.Kaliňák pripomenul, že SR má síce kontrakt na dodávku nadzvukových lietadiel F-16 Block 70, potrebné sú však aj lietadlá na výcvik.„Musíme pokračovať vo výcviku pilotov. Lietadiel môžete mať, koľko chcete, no dôležitý je výcvik a príprava pilotov, čo je mimoriadne náročné. Zatiaľ máme vycvičených len osem z 22 pilotov. Tieto lietadlá sú veľmi vhodné, pretože je možné ich využiť ako výcvikové a tiež na ďalšie úlohy ako prostriedok pre ochranu vzdušného priestoru," vysvetlil minister, ktorý argumentuje aj nákladmi na ich prevádzku.To, o koľko lietadiel by mal rezort obrany záujem zatiaľ nie je presne jasné. Do úvahy zatiaľ pripadá 12 lietadiel, finálny počet chce však minister nechať na profesionálov, ktorí vyhodnotia, aké veľké vzdušné sily Slovensko potrebuje, aby bol výcvik pilotov kvalitný a efektívny.Hovorkyňa spoločnosti Aero Vodochody Radka Černá pre portál spresnila, že L-39 Skyfox sú takticko-cvičné lietadlá, ktoré sú vhodné pre výcvik pilotov na lietadlá F-35, F-16 či JAS-39. Využiteľné sú podľa jej slov na taktické misie, ako napríklad podpora vzdušných alebo pozemných síl.Ide pritom o dvojmiestne podzvukové lietadlá, ktoré sú schopné lietať rýchlosťou 900 kilometrov za hodinu. Česká ministerka obrany Černochová na svojej sociálnej sieti uviedla, že lietadlá L-39 Skyfox by boli vhodnou náhradou za staršie L-39.„Armáda Českej republiky v rámci výcviku prechádza tiež na rovnaké lietadlá, a ak by sa SR vydala rovnakou cestou, bol by to významný prínos pre posilnenie regionálnej spolupráce, interoperability a tiež priemyselnej spolupráce," skonštatovala Černochová.Kaliňák a Černochová spoločne navštívili aj Centrum Leteckého výcviku v Pardubiciach, kde si pozreli nový letecký simulátor, na ktorom cvičia českí piloti na lietadlá Skyfox a F-35, ktorých kúpu schválila česká vláda. Kaliňák súčasne potvrdil záujem SR cvičiť slovenských pilotov v Česku.