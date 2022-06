Kaliningrad potrebuje plán pre pohyb tovarov, zhodujú sa Únia a Rusko, nákladnú dopravu blokujú sankcie

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) a Rusko sa zhodujú na tom, že je nutné prísť s plánom týkajúcim sa pohybu tovarov medzi Ruskom a jeho exklávou Kaliningrad. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii povedal poľský premiér Mateusz Morawiecki , informuje spravodajský portál Sky News.Ruský Kaliningrad so zhruba 430-tisíc obyvateľmi sa nachádza medzi Poľskom a Litvou. Na základe sankcií EÚ je od 17. júna odrezaný od časti nákladnej dopravy zo zvyšku Ruska.Európski predstavitelia však rokujú o výnimke pre toto územie zo sankcií, ktoré zasiahli hlavne priemyselný tovar, ako napríklad oceľ.„Obe strany dospeli k záveru, že stojí za to dohodnúť sa na pláne, ktorý neporuší de facto implementáciu sankcií, pretože, úprimne povedané, Kaliningradská oblasť je veľmi malá časť Ruska,“ skonštatoval Morawiecki.