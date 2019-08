Kalište nikdy nevstalo z popola, je symbolom všetkých vypálených dedín

Na snímke pamätník vypálenia obce Kalište 7. augusta 2019. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Na snímke zachované základy vypálených domov v obci Kalište 7. augusta 2019. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Vypálená budova základnej školy v obci Kalište, okres Banská Bystrica. Foto: Archív Múzea SNP Banská Bystrica Foto: Archív Múzea SNP Banská Bystrica

Kalište 8. augusta (TASR) - Dedina Kalište v Nízkych Tatrách v Banskobystrickom okrese doplatila na nacistické represálie na konci druhej svetovej vojny najvyššou cenou – svojou existenciou. Jediná nebola nikdy obnovená a nevstala z popola. Aj preto sa stala symbolom všetkých vypálených obcí na Slovensku a každoročne sa tam koná spomienkový pietny akt.priblížil pre TASR historik Múzea Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici Marian Uhrin.Ako dodal, so smutným osudom Kališťa sa dodnes spája viacero nejasností. Doteraz sa podľa neho napríklad nevie, ktorá konkrétna nemecká vojenská jednotka ho vypálila.vysvetlil Uhrin s tým, že takisto nie je zrejmé, prečo vlastne bolo Kalište vypálené.podotkol historik.Ako sám povedal, nevie, prečo Nemci zorganizovali takú náročnú akciu s presunom vo vysokom snehu, aby vypálili bezvýznamnú dedinu.konštatoval Uhrin.Celkový počet obetí v Kališti je podľa historických prameňov 39 osôb. Hneď na okraji dediny zabili nacisti mladú ženu, ďalších ľudí pri domoch v obci. Medzi obeťami boli aj chorí či ranení partizáni v bunkroch za dedinou, ako aj skupina mužov, ktorých odviedli do niekoľko kilometrov vzdialenej Moštenice.uviedol obyvateľ Kališťa Alfonz Bučko v spomienkach, ktoré zaznamenali pracovníci Múzea SNP.Dnes je Kalište národnou kultúrnou pamiatkou v správe Múzea SNP. Hoci ľudia do vypálenej dediny už neprišli žiť, aspoň symbolicky sa tam život vrátil. V Kališti bol totiž vysadený Sad života pozostávajúci zo 105 ovocných stromov – jeden za každú vypálenú dedinu v SR. Symbolickým pokračovaním obce je aj Nové Kalište, časť Banskej Bystrice, kde sa usídlili aj preživší obyvatelia.Osada Kalište bola centrom Partizánskej republiky, ktorá vznikla po vyhlásení Slovenského národného povstania. Sídlili tam aj hlavný štáb partizánskeho oddielu Napred a časť partizánskej brigády Smrť fašizmu. Kališťania partizánom pomáhali, ako sa dalo, či už zásobami potravín, alebo poskytnutím strechy nad hlavou.K veľkej tragédii došlo 18. marca 1945, keď v skorých ranných hodinách 300 nemeckých vojakov obkľúčilo južný a východný okraj osady a ostreľovalo hlavnú cestu, ktorá bola ako jediná pre vysoký sneh schodná. Šesť ľudí zastrelili priamo na mieste, deviatich upálili zaživa v domoch, ktoré začali nacisti zapaľovať. Skupina 15 dospelých mužov, ktorá bola zajatá, bola neskôr postrieľaná v neďalekej Moštenici. Zo 42 domov ostalo len šesť, avšak po oslobodení sa už život do tejto obce nevrátil.