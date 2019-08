Po predchádzajúcom prepade ceny ropy vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Singapur 8. augusta (TASR) - Ceny ropy sa po stredajšom (7. 8.) prepade vo štvrtok zotavili. Vzrástli o vyše 1,5 USD a vymazali tak viac než polovicu strát z predchádzajúceho dňa. K obratu prispeli najmä informácie zo Saudskej Arábie, ktoré naznačujú, že štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by mohli pristúpiť k ďalšiemu obmedzeniu produkcie.Agentúra Bloomberg v stredu citovala predstaviteľa Saudskej Arábie, podľa ktorého Rijád rokuje s ďalšími producentmi o krokoch, ktoré by pokles cien komodity zastavili. V stredu sa ceny prepadli takmer o 5 % na najnižšiu úroveň od januára. Situáciu na trhu ovplyvnili rastúce obavy o vývoj svetovej ekonomiky po eskalácii napätia medzi USA a Čínou a všetko ešte zhoršil nečakaný rast zásob ropy v USA.Ako uviedol ropný analytik Virendra Chauhan z Energy Aspects v Singapure,. Ďalší z analytikov Alfonzo Esparza z firmy OANDA v Toronte dodal, žeCena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri vzrástla do 8.08 h SELČ o 1,56 USD (2,77 %) na 57,79 USD (51,59 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 52,66 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,57 USD (3,07 %).