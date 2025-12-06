Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

06. decembra 2025

Kallasová: Washington je stále najväčším spojencom EÚ


Tagy: americko-európske vzťahy Národná bezpečnosť

Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v sobotu vyhlásila, že Spojené štáty sú ...



Zdieľať
belgium_eu_indo pacific_72539 1 676x451 6.12.2025 (SITA.sk) - Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v sobotu vyhlásila, že Spojené štáty sú stále hlavným spojencom Európy. Vyjadrila sa tak po tom, ako USA v piatok zverejnili novú stratégiu národnej bezpečnosti, ktorá kritizuje európske inštitúcie.


Samozrejme, existuje veľa kritiky, ale myslím si, že časť z nej je aj pravdivá,“ povedala Kallasová na výročnej diplomatickej konferencii v hlavnom meste Kataru v odpovedi na otázku o americkej stratégii. „USA sú stále naším najväčším spojencom... Myslím si, že sa nie vždy zhodujeme v rôznych témach, ale myslím si, že všeobecný princíp je stále tu. Sme najväčšími spojencami a mali by sme držať spolu," dodala.

Nová stratégia národnej bezpečnosti USA označila Európu za príliš regulovanú a bez „sebavedomia“. „Európa podceňuje svoju vlastnú silu. Napríklad voči Rusku... by sme mali byť sebavedomejší,“ povedala v tejto súvislosti Kallasová.

Ukrajinskí a americkí predstavitelia budú v sobotu v Miami viesť tretí deň rokovaní, ktorých cieľom je ukončiť viac ako tri roky trvajúcu ruskú vojnu. Plán Washingtonu zahŕňa vzdanie sa ukrajinského územia, ktoré Rusko nedokázalo získať na bojisku, výmenou za bezpečnostné prísľuby, ktoré však nenapĺňajú ašpirácie Kyjeva na vstup do NATO.

Obmedzovanie a stresovanie Ukrajiny nám v skutočnosti neprináša dlhodobý mier,“ vyhlásila na túto tému Kallasová na fóre v Dauhe. „Ak bude agresia odmenená, budeme svedkami toho, nastane znova, a to nielen na Ukrajine,“ dodala.


Zdroj: SITA.sk - Kallasová: Washington je stále najväčším spojencom EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-európske vzťahy Národná bezpečnosť
nasledujúci článok >>
