24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Z domova

06. decembra 2025

Lesy SR rozžiarili sviatky v parlamente aj prezidentskom paláci, stromčeky darovali aj stovkám detí a seniorov


Lesy Slovenskej republiky aj v tomto roku zabezpečili vianočné stromčeky pre Národnú radu SR a



6.12.2025 (SITA.sk) - Lesy Slovenskej republiky aj v tomto roku zabezpečili vianočné stromčeky pre Národnú radu SR a Prezidentský palác. Okrem toho darovali vianočné stromčeky do detských domovov, nemocníc, zariadení sociálnych služieb a seniorských centier.

Stromčeky pre parlament a prezidentský palác


Národná rada Slovenskej republiky dostala približne trinásťmetrový smrek obyčajný, ktorý rástol v lesnej škôlke v Šajdíkových Humenciach na Záhorí asi 30 rokov. Pred Grassalkovichovým palácom stojí jedenásťmetrový smrek pichľavý, ktorý pochádza z Trstína v okrese Trnava. Nerástol v lese, ale priamo v obci. Vyrúbaný bol z dôvodu poškodzovania oplotenia súkromného pozemku.

„Pri takto veľkých stromoch ide spravidla o jedince, ktoré by na pôvodnom mieste už nemohli ďalej rásť alebo predstavovali riziko pre ľudí alebo pre okolitý majetok. Vďaka tomu dostávajú druhý život ako symbol Vianoc v dôležitých verejných priestoroch,“ priblížila Laura Tettingerová z Lesov SR.

Projekt Stromček pod stromček


Aj v tomto roku Lesy SR, štátny podnik, pokračujú v tradičnom projekte Stromček pod stromček, v rámci ktorého daruje podnik vianočné stromčeky do detských domovov, nemocníc, zariadení sociálnych služieb a seniorských centier. Okrem samotného stromčeka navštevujú podľa Laury Tettingerovej tieto zariadenia aj lesní pedagógovia, ktorí s deťmi a klientmi trávia čas a robia zmysluplné aktivity. Cieľom projektu je priniesť radosť tam, kde je jej najviac treba.

Verejnosti ponúkajú Lesy SR stromčeky zo sadov a z prerezávok, ktoré vznikajú ako súčasť odbornej práce lesníkov pri výchove lesných porastov. Predaj v tomto roku prebieha na 18 miestach po celom Slovensku.


Zdroj: SITA.sk - Lesy SR rozžiarili sviatky v parlamente aj prezidentskom paláci, stromčeky darovali aj stovkám detí a seniorov © SITA Všetky práva vyhradené.

