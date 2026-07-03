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Kam chodia jesť miestni v Chorvátsku? Letný gastro sprievodca pre Slovákov
Chorvátsko patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov. Každé leto vyrážajú tisíce z nich za morom, slnkom a pohodovou atmosférou Jadranu. Popri plážach a pamiatkach však ...
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3.7.2026 (SITA.sk) - Chorvátsko patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov.
Každé leto vyrážajú tisíce z nich za morom, slnkom a pohodovou atmosférou Jadranu. Popri plážach a pamiatkach však mnohí hľadajú aj odpoveď na jednoduchú otázku: kde sa najesť tak, ako to robia miestni?
Práve tu môžu pomôcť interné dáta technologickej platformy Wolt, ktoré odhaľujú najobľúbenejšie podniky v jednotlivých chorvátskych mestách. Pre turistov tak môžu byť praktickým gastro sprievodcom. Namiesto zdĺhavého prehľadávania recenzií môžu staviť na reštaurácie, ktoré si pravidelne vyberajú domáci aj návštevníci.
Pre slovenských dovolenkárov môže byť navyše praktické, že aplikáciu Wolt môžu využívať aj počas pobytu pri Jadrane. Služba funguje vo viacerých obľúbených destináciách vrátane Splitu, Zadaru, Šibeniku, Dubrovníka, Puly, Rijeky, Trogiru, Kaštely, Solinu či Rovinja.
„Slováci patria medzi najvernejších návštevníkov Chorvátska a vieme, že mnohí počas dovolenky radi objavujú aj miestnu gastronómiu. Dáta z Woltu ukazujú, ktoré podniky si získali dôveru domácich zákazníkov aj turistov. Môžu tak poslúžiť ako užitočná inšpirácia pre každého, kto chce počas dovolenky ochutnať to najobľúbenejšie z ponuky daného mesta,“ hovorí Tomáš Kubík, hovorca Woltu pre Slovensko a Česko.
Split patrí medzi najživšie gastronomické destinácie na chorvátskom pobreží. Medzi najobľúbenejšie podniky patria GOOD FOOD, Restoran Asia či Submarine Burger, ktoré si zákazníci vyberajú pre širokú ponuku moderných jedál a medzinárodných chutí.
Rijeka, najväčší chorvátsky prístav, potvrdzuje svoju kozmopolitnú povahu. Miestni aj návštevníci často objednávajú z podnikov Taiyo Sushi, GOOD FOOD a Submarine Burger.
Zadar ponúka pestrú kombináciu zdravších konceptov aj obľúbeného street foodu. Medzi najvyhľadávanejšie podniky patria GOOD FOOD, Picnic, Matsu či Papica.
Dubrovník láka návštevníkov nielen historickým centrom, ale aj bohatou gastronomickou scénou. K najobľúbenejším podnikom patria Mezzanave, Asia Restaurant Dubrovnik, Jack's Food & Beer či Public Pub.
Aj menšie mestá Dalmácie majú svojich jasných favoritov. V Kaštele patria medzi stálice podniky Fast Food Medeni, OBROQ či Konoba Pizzeria Lanterna. V Trogire si zákazníci obľúbili Fast Food Obelix, Stari Most alebo Restoran Pašike. Šibenik zase stojí na silných lokálnych menách ako Fast Food Kod Tome, Grill House by Miletić či Šizz Smash Burger.
Na Istrii sa tiež oplatí nasledovať výber domácich. V Pule patria medzi najobľúbenejšie miesta Submarine, Batak, Cabahia či Fast Food Reka. Rovinj ponúka kombináciu tradičných aj moderných podnikov, medzi ktoré patria Restoran Dario, Škatuleta, Wok.About alebo Gostionica La Vela.
Wolt počas dovolenky neslúži len na objednávanie jedla z reštaurácií. Turisti si cez aplikáciu môžu nechať doručiť aj potraviny z miestnych supermarketov priamo do apartmánu a pripraviť si tak vlastné jedlá.
Aplikácia dokáže pomôcť aj v nečakaných situáciách. Či už ide o zabudnutý opaľovací krém, nový šnorchel, topánky do vody alebo iné dovolenkové potreby, cez aplikáciu si môže človek objednať všetko, čo potrebuje.
„Výhodou Woltu je, že ho môžu Slováci používať aj počas dovolenky, presne ako doma. Na pár klikov si objednajú jedlo, potraviny, ale aj ďalší tovar presne tam, kde práve trávia leto,“ dodáva Tomáš Kubík.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kam chodia jesť miestni v Chorvátsku? Letný gastro sprievodca pre Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.
Každé leto vyrážajú tisíce z nich za morom, slnkom a pohodovou atmosférou Jadranu. Popri plážach a pamiatkach však mnohí hľadajú aj odpoveď na jednoduchú otázku: kde sa najesť tak, ako to robia miestni?
Práve tu môžu pomôcť interné dáta technologickej platformy Wolt, ktoré odhaľujú najobľúbenejšie podniky v jednotlivých chorvátskych mestách. Pre turistov tak môžu byť praktickým gastro sprievodcom. Namiesto zdĺhavého prehľadávania recenzií môžu staviť na reštaurácie, ktoré si pravidelne vyberajú domáci aj návštevníci.
Pre slovenských dovolenkárov môže byť navyše praktické, že aplikáciu Wolt môžu využívať aj počas pobytu pri Jadrane. Služba funguje vo viacerých obľúbených destináciách vrátane Splitu, Zadaru, Šibeniku, Dubrovníka, Puly, Rijeky, Trogiru, Kaštely, Solinu či Rovinja.
„Slováci patria medzi najvernejších návštevníkov Chorvátska a vieme, že mnohí počas dovolenky radi objavujú aj miestnu gastronómiu. Dáta z Woltu ukazujú, ktoré podniky si získali dôveru domácich zákazníkov aj turistov. Môžu tak poslúžiť ako užitočná inšpirácia pre každého, kto chce počas dovolenky ochutnať to najobľúbenejšie z ponuky daného mesta,“ hovorí Tomáš Kubík, hovorca Woltu pre Slovensko a Česko.
Kde sa oplatí objednať?
Split patrí medzi najživšie gastronomické destinácie na chorvátskom pobreží. Medzi najobľúbenejšie podniky patria GOOD FOOD, Restoran Asia či Submarine Burger, ktoré si zákazníci vyberajú pre širokú ponuku moderných jedál a medzinárodných chutí.
Rijeka, najväčší chorvátsky prístav, potvrdzuje svoju kozmopolitnú povahu. Miestni aj návštevníci často objednávajú z podnikov Taiyo Sushi, GOOD FOOD a Submarine Burger.
Zadar ponúka pestrú kombináciu zdravších konceptov aj obľúbeného street foodu. Medzi najvyhľadávanejšie podniky patria GOOD FOOD, Picnic, Matsu či Papica.
Dubrovník láka návštevníkov nielen historickým centrom, ale aj bohatou gastronomickou scénou. K najobľúbenejším podnikom patria Mezzanave, Asia Restaurant Dubrovnik, Jack's Food & Beer či Public Pub.
Aj menšie mestá Dalmácie majú svojich jasných favoritov. V Kaštele patria medzi stálice podniky Fast Food Medeni, OBROQ či Konoba Pizzeria Lanterna. V Trogire si zákazníci obľúbili Fast Food Obelix, Stari Most alebo Restoran Pašike. Šibenik zase stojí na silných lokálnych menách ako Fast Food Kod Tome, Grill House by Miletić či Šizz Smash Burger.
Na Istrii sa tiež oplatí nasledovať výber domácich. V Pule patria medzi najobľúbenejšie miesta Submarine, Batak, Cabahia či Fast Food Reka. Rovinj ponúka kombináciu tradičných aj moderných podnikov, medzi ktoré patria Restoran Dario, Škatuleta, Wok.About alebo Gostionica La Vela.
Dovolenka bez zbytočných starostí
Wolt počas dovolenky neslúži len na objednávanie jedla z reštaurácií. Turisti si cez aplikáciu môžu nechať doručiť aj potraviny z miestnych supermarketov priamo do apartmánu a pripraviť si tak vlastné jedlá.
Aplikácia dokáže pomôcť aj v nečakaných situáciách. Či už ide o zabudnutý opaľovací krém, nový šnorchel, topánky do vody alebo iné dovolenkové potreby, cez aplikáciu si môže človek objednať všetko, čo potrebuje.
„Výhodou Woltu je, že ho môžu Slováci používať aj počas dovolenky, presne ako doma. Na pár klikov si objednajú jedlo, potraviny, ale aj ďalší tovar presne tam, kde práve trávia leto,“ dodáva Tomáš Kubík.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kam chodia jesť miestni v Chorvátsku? Letný gastro sprievodca pre Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.
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