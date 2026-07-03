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03. júla 2026

Prezident Pellegrini odcestuje na samit NATO do Ankary, lídri budú rokovať o bezpečnosti a obrane


Tagy: Prezident SR Samit NATO

Samit, ktorý hostí turecký prezident, patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné podujatia tohto roka. Prezident Peter Pellegrini ...



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705807496_1345257690826944_5562824065178985951_n e1779801486204 676x381 3.7.2026 (SITA.sk) - Samit, ktorý hostí turecký prezident, patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné podujatia tohto roka.


Prezident Peter Pellegrini odcestuje v utorok 7. júla do tureckej Ankary, kde sa zúčastní na samite Severoatlantickej aliancie (NATO). Lídri členských štátov a partnerských krajín budú rokovať o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít, investíciách do obrany a ďalšom smerovaní spolupráce v rámci Aliancie.

Samit, ktorý hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné podujatia tohto roka. Na programe budú aj diskusie o plnení záväzkov prijatých na minuloročnom samite NATO v Haagu, rozvoji obranného priemyslu či pokračujúcej podpore Ukrajiny. Hlavná časť rokovaní bude v stredu 8. júla v prezidentskom komplexe Beştepe, kde sa stretnú hlavy štátov a predsedovia vlád členských krajín Aliancie. Turecko bude samit NATO hostiť po druhý raz vo svojej histórii.

Účasť hlavy štátu na samite podľa Kancelárie prezidenta SR potvrdzuje aktívne postavenie Slovenska v NATO a jeho záujem podieľať sa na spoločných riešeniach aktuálnych bezpečnostných výziev.


Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini odcestuje na samit NATO do Ankary, lídri budú rokovať o bezpečnosti a obrane © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident SR Samit NATO
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