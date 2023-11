Kam sa podeli ministri Ódorovej vlády? Dovhun zobral odstupné dvakrát

15.11.2023 (SITA.sk) - Úradnícka vláda dovládla a s ňou sa skončil aj krátky mandát jej ministrov. Viacerí z nich sa vrátili do svojich predchádzajúcich pozícií, časť z nich rozmýšľa nad zmenou svojej kariéry, časť sa z verejnosti úplne vytratila. Peter Dovhun sa v roku 2021 prekvapivo ocitol na čele štátneho SEPS-u. Výberové konanie sa naťahovalo a sprevádzala ho istá miera kritiky, keďže mená, ktoré vzišli podľa vtedajšieho ministra financií Eduarda Hegera z najtransparentnejšieho výberového konania, boli známe pred jeho oficiálnym ukončením.V predstavenstve strategickej energetickej spoločnosti s kritickou infraštruktúrou sa tak objavili aj dvaja páni z finančného lízingového sektoru, bez predchádzajúcich skúseností z energetického odvetvia. Personálne rozpaky posilnilo aj menovanie Dovhunovho kolegu z Gratexu (Štefana Dobáka) do predstavenstva dcérskej spoločnosti OKTE.Dovhunova raketová kariéra v štátnom sektore pokračovala nomináciou na ministra hospodárstva v úradníckej vláde. Po krátkom mandáte na ministerstve avizoval návrat do SEPS-u, z ktorého ale nakoniec bolo len ukončenie zmluvy a vyplatenie ďalšieho odstupného (ministri úradníckej vlády dostali zákonné odstupné).Napriek proklamovanej transparentnosti odmeňovania zo strany súčasného vedenia tejto akciovej spoločnosti sú údaje o odstupnom neverejné, s odvolaním sa na chýbajúci súhlas dotknutej osoby. Momentálne je Dovhun na "voľnej nohe”, venujúci sa aktívnemu oddychu a rodine.