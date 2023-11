Vystúpenie Kuffu počas omše Trnavskej novény schytalo kritiku, KDH hovorí o zneužití a ohradili sa aj biskupi

15.11.2023 - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizuje zneužívanie ponúknutého priestoru na cirkevnej pôde na politickú sebaprezentáciu, aj na miešanie svojej politickej agendy a duchovného obsahu. Ako politický subjekt uviedol vo svojom stanovisku, nemali by to robiť ani politici, ktorí sa označujú za kresťanských.

Kritika Štefana Kuffu

Miešanie politiky a náboženskej viery

„Z obsahového hľadiska vystúpenie štátneho tajomníka ministerstva kultúry na Trnavskej novéne nepovažujeme za šťastné, o čom svedčia aj reakcie mnohých prítomných, a nakoniec aj kritika vystúpenia zo strany KBS," uviedlo KDH. Kresťanskí demokrati tiež skonštatovali, že rozumné pôsobenie kresťanov v politike si predstavujú inak.Kritika sa týka vystúpenia štátneho tajomníka Ministerstva kultúry (MK) SR Štefana Kuffu (nominant Slovenskej národnej strany ). Ako informoval denník Postoj, Kuffa v rámci úvodnej omše Trnavskej novény celebrovanej apoštolským nunciom na Slovensku Nicolom Girasolim, dostal slovo od trnavského dekana Jozefa Galloviča, čo schválil i arcibiskup Ján Orosch Štátny tajomník rezortu kultúry pri tejto príležitosti za ministerstvo verejne prisľúbil, že budú iniciovať intronizáciu Krista za kráľa Slovenska. Obrátil sa i na prítomných biskupov a poprosil ich o zasvätenie Slovenska Kristovi Kráľovi, a to za prítomnosti celej vlády i všetkých biskupov. V rámci jedenásťminútového príhovoru prisľúbil napríklad i zastavenie gender ideológie. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) sa od Kuffových slov dištancovala. V stanovisku, ktoré zverejnila na svojej webstránke uviedla, že chrám je miestom modlitby a nemal by v ňom byť priestor na apely rozdeľujúce veriacich. KBS tiež rozumie, že miešanie politickej agendy a duchovného slova vyvoláva nevôľu a negatívne reakcie.„Prajeme si, aby sa aj naďalej mohli veriaci schádzať na modlitbu pred obrazom Bohorodičky v Trnave i na iných miestach a s pokojom čerpať posilu do svojho života," uzavreli biskupi.