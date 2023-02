Kam umiestniť orchideu, aby kvitla: Držte sa hneď niekoľkých pravidiel

Nejde iba o zálievku, prihnojovanie či pravidelné presádzanie, veľmi dôležité je tiež správne umiestnenie orchidey. Na akom mieste vám bude táto izbovka najviac prospievať?

Správne umiestnenie orchidey je základ

Pestované orchidey umiestnite na okenný parapet alebo čo najbližšie k oknu. Toto stanovište by malo byť orientované na východnú, juhovýchodnú alebo južnú stranu, kam dopadá jasné a nepriame svetlo, ktoré orchidey milujú.

Podstatné je, aby tieto izbovky neboli vystavené nadmernému slnečnému žiareniu, ale aby sa zároveň nenachádzali ani v nadmernom tieni. Vyhnite sa radšej umiestneniu orchideí na severnej strane, ktorá je tienistá a studenšia a kde by rastlina obzvlášť v zimných mesiacoch veľmi trpela. Orchideám neprospieva ani umiestnenie na západnej strane, ktorá je obzvlášť v lete nadmerne rozpálená.

Orchidey patria do každej miestnosti, ktorá je svetlá a teplá

Orchidey môžete na východnú, juhovýchodnú či južnú stranu umiestniť prakticky do každej svetlej miestnosti svojho bytu či domu. Keďže tieto izbové rastliny milujú teplo, teplota v izbe by sa mala pohybovať medzi 20 až 25 stupňami Celzia a ani cez noc by nemala klesnúť pod 20 stupňov Celzia.

Orchidey sa vyžívajú vo vlhkom prostredí. Preto by v miestnosti, v ktorej ich budete pestovať, nemal byť suchý vzduch. Aby vám orchidey prospievali, skúste im tiež pravidelne rosiť listy pomocou rozprašovača naplneného vodou izbovej teploty.

Miestnosť, v ktorej orchidea prospieva najviac

Najlepším miestom na umiestnenie orchidey je východná, juhovýchodná či južná strana čo najbližšie k oknu v obývacej izbe, jedálni alebo pracovni. Tieto izby patria v rámci domu či bytu k tým najteplejším a najsvetlejším. Orchidea môžete umiestniť aj do spálne. Tu by však mohli tejto izbovej rastline ublížiť nižšie teploty a večerné vetranie, ktoré sú tak nevyhnutné na kvalitný spánok.

Veľa ľudí s obľubou dáva orchidea aj do kúpeľne. Orchidey tu ocenia vyššiu vlhkosť vzduchu, kúpeľňa je pre nich však veľmi tmavou miestnosťou. Vlhkosť v kombinácii s minimálnym osvetlením tak môže naopak podporiť hnilobu orchideí. Veľmi si tiež rozmyslite, či chcete orchideu umiestniť na chodbu alebo do predsiene. V týchto miestnostiach sú orchidey vystavené nižším teplotám, prievanu a často aj nedostatku svetla, čo opäť nespokojne nesú.

Orchideám vyberte stále miesto, ktoré už nemeňte

Pokiaľ si zakúpite kvitnúcu orchideu, vyberte ju s predstihom stále stanovište, ktoré už nebudete meniť. Ak budete s touto rastlinou hýbať a stále ju premiestňovať, je pravdepodobné, že sa z niekoľkonásobnej aklimatizácie unaví, čo sa nepriaznivo prejaví na jej kráse.