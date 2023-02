Viete, ktoré potraviny do mrazničky nepatria?

Ešte než sa zameriame na konkrétne potraviny, je dôležité pripomenúť všeobecné a dôležité rady pre uchovávanie akýchkoľvek potravín v mrazničke.

Rovnako ako do chladničky, tak aj do mrazničky nikdy nedávajte teplé jedlo. Uistite sa, že jedlo dostatočne vychladlo. Inak je riziko, že sa vám v ňom začnú množiť baktérie.

Či už sa jedná o kupované, alebo domáce jedlo či potraviny, nikdy nedávajte raz rozmrazené zase zmraziť. Rozmnožia sa v ňom baktérie a skazí sa.

Na zmrazovanie potravín je dobré používať špeciálne obaly, ktoré sú odolné proti poškodeniu a sú nepriepustné. Zaobstarať si môžete buď špeciálne vrecká alebo plastové uzatvárateľné nádoby. Tieto materiály odolávajú mrazu a chránia tak výživné látky.

Veľkou chybou je skladovanie potravín v mrazničke po dlhšiu dobu, než je odporúčané. Optimálna doba uchovania potravín v mrazničke je cca od 3 mesiacov do maximálne roka od zmrazenia. Takže nezabúdajte vždy na všetky vrecúška i škatuľky napísať (najlepšie liehovou fixkou) dátum, kedy ste ich do mrazničky uložili.

Mliečne výrobky

Pokiaľ do mrazničky uložíte mlieko alebo smotanu, počítajte s tým, že nebude mať dobrú konzistenciu na priamu konzumáciu. Pri rozmrazení sa rozdelí na dve časti a „zvodnatie.“ A zmrazená kyslá smotana vytvorí hrudky. Ale ak chcete mlieko a smotanu použiť na varenie či pečenie, môže napríklad v prípade núdze poslúžiť. Rovnako tak by sa nemali mraziť mäkké, tavené alebo zrejúce syry. Tie budú po rozmrazení tiež škaredo vodnaté ..

Tiež jogurt sa oddelí od tekutiny a stane sa hrudkovitým. Nebude nijako lákavý a stratí svoj smotanový nádych. Takže si na ňom určite moc nepochutnáte.

Uvarené prílohy

Zostali vám uvarené zemiaky, cestoviny, kuskus, ryža alebo niečo podobné? V žiadnom prípade ich nedávajte zmraziť, nebudú chutiť dobre a môžu sa tam premnožiť baktérie.

Vajcia

Naozaj nevhodné ku zamrazeniu sú tiež surové vajcia. Pretože keď zmrzne bielok, je to ako časovaná bomba. Roztiahne sa a tým praskne škrupina a vajíčko sa stane plodnou pôdou pre baktérie. Ani varené či vyprážané vajíčka do mrazničky nepatria, lebo budú gumové a nepožívateľné. Ak vám ale predsa len ostane veľa vajec a nechce sa vám ich spracovávať, existuje jediná a skôr núdzová možnosť ako ich môžete zamraziť. Keď oddelíte žĺtky od bielkov a uložíte ich do vzduchotesnej nádoby vhodné do mrazničky a zmrazíte ich takto oddelene.

Ovocie

Mnoho plodov nízke teploty znáša úplne bez problémov, napríklad lesné plody, banány, ananás a mango. Pozor by ste si ale mali dávať na tie kúsky, ktoré majú vysoký obsah vody (paradajky, uhorka, citrusy či melón), tie totiž rýchlo vytvoria ľadové kryštály. Po rozmrazení budú tieto plody zvädnuté, zmäknuté a úplne bez chuti. To isté platí aj pre listový šalát či čerstvý špenát. Listová zelenina totiž po zamrazení stratí všetku chuť.

Omáčky

Ak vám zostalo väčšie množstvo uvarenej omáčky ako rajčinovej či sviečkovej, tú pokojne zmraziť môžete. Ale na dochucovanie omáčky, ako je barbecue, horčica alebo majonézu zabudnite. Zahusťovadlá, ktoré sú v nich obsiahnuté, sú totiž veľmi citlivé na nízke teploty, a po rozmrazení sa tak zmení štruktúra týchto omáčok. Tekuté zložky sa začnú oddeľovať a omáčky sa stanú nepožívateľnými.

Plechovky

Rozhodne by ste nemali tiež zmrazovať nič v plechovkách. Je to totiž veľmi nebezpečné. Plechovka môže prasknúť alebo doslova explodovať. To isté platí aj o nápojoch, ktoré obsahujú CO2. Aj tie môžu v mrazničke vybuchnúť a napáchať v ňom poriadnu paseku.

Pozor na sklo

Ak dávate zmraziť niečo v skle, uistite sa, že je tam ešte dosť priestoru. Tekutiny sa pri mrazení roztiahnu, keď tam nebude miesto, tak sklo praskne .