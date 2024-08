Kamala Harrisová sa rozhodla, oznámila meno svojho kandidáta na viceprezidenta

Kto je Tim Walz

Republikáni sa zjednotili okolo Trumpa

6.8.2024 (SITA.sk) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová si vybrala za jej spolukandidáta v prezidentských voľbách minnesotského guvernéra Tima Walza. Informuje o tom agentúra AP citujúc troch nemenovaných ľudí oboznámených s jej rozhodnutím.Harrisová by mala predstaviť Walza ako svojho volebného partnera v utorok počas zhromaždenia vo Philadelphii.Šesťdesiatročný guvernér z amerického Stredozápadu je vojenský veterán a podporovateľ odborov, ktorý pomohol zaviesť ambicióznu demokratickú agendu v Minnesote. Sem patrí rozsiahla ochrana interrupčných práv a štedrá pomoc rodinám.Harrisová sa usiluje o silnejšiu podporu jej kampane v hornej časti Stredozápadu, ako poukazuje AP, v kritickom regióne v prezidentskej politike, ktorý slúži ako nárazník pre demokratov v úsilí o Biely dom . Uvedenie Walza na kandidátku by mohlo pomôcť demokratom udržať si 10 volebných hlasov v Minnesote a posilniť stranu aj na iných miestach na Stredozápade.Harrisová, prvá kandidátka veľkej politickej strany v prezidentských voľbách afroamerického a juhoázijského pôvodu, si kandidáta za svojho viceprezidenta vyberala z desiatky ľudí. Pri Walzovi sa rozhodla spojiť sily s nenápadným partnerom, ktorý sa osvedčil ako zástanca demokratických záujmov.Walz je silným verejným obhajcom Harrisovej v jej kampani proti republikánskemu kandidátovi exprezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho spolukandidátovi J.D. Vanceovi, pričom minulý mesiac ich v rozhovore označil za „čudákov". Odvtedy sa tohto posolstva chopili demokrati a posilnili ho.Guvernér Minnesoty sa pridáva k Harrisovej v jednom z najturbulentnejších období modernej americkej politiky a sľubuje nepredvídateľnú kampaň, konštatuje agentúra AP. Republikáni sa zjednotili okolo Trumpa po júlovom pokuse o atentát na neho. Krátko na to ukončil svoju predvolebnú kampaň prezident Joe Biden , čo primalo Harrisovú zjednotiť demokratov a zvážiť potenciálnych kandidátov počas mimoriadne tesného časového rámca.