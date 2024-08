Politika USA voči ukrajinským úderom v Rusku sa po príchode stíhačiek F-16 nezmenila

6.8.2024 (SITA.sk) - Politika Spojených štátov týkajúca sa ukrajinských úderov hlboko do ruského územia s americkými zbraňami zostáva nezmenená, a to napriek príchodu bojových lietadiel F-16 na Ukrajinu. Ako referuje web Kyiv Independent, v pondelok na brífingu to uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničia Matthew Miller USA 1. júna udelili Ukrajine povolenie použiť niektoré americké zbrane , vrátane rakiet HIMARS, na zasiahnutie cieľov v Rusku, ktoré sa nachádzajú blízko hraníc s Charkovskou oblasťou po tom, čo Rusko 10. mája spustilo v regióne obnovenú ofenzívu. Ukrajina má naďalej zakázané používať ATACMS a iné zbrane dlhého doletu dodané USA na útoky hlbšie vo vnútri Ruska.„Spojené štáty americké rozhodnú o použití zbraní americkej výroby poskytnutých Ukrajine, vrátane stíhačiek F-16, na údery v Rusku v závislosti od situácie na bojisku a potrieb ukrajinských ozbrojených síl," tvrdí Miller.„Moja odpoveď sa v pondelok nezmenila, teda neustále sa pozeráme na potreby ukrajinskej armády , hodnotíme bezpečnostnú situáciu a snažíme sa reagovať na ich potreby,“ povedal Miller. Volodymyr Zelenskyj v nedeľu potvrdil, že prvá várka F-16 dorazila na Ukrajinu a že tieto lietadlá už používajú ukrajinskí piloti. Ukrajine bolo prisľúbených najmenej 79 stíhačiek F-16 z Holandska, Dánska, Nórska a Belgicka.