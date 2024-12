Kamarátstvo ide bokom. V ťaháku českej extraligy sa medzi dvomi Slovákmi jemne iskrilo

Bojovný typ

Stret na ľade

7.12.2024 (SITA.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Miloš Kelemen odohral po návrate zo zámoria späť do Európy svoj druhý zápas za popredný český klub HC Dynamo Pardubice , no na prvý kanadský bod stále čaká.Aj napriek tomu mal odchovanec zvolenského hokeja po piatkovom súboji 25. kola českej extraligy dobrú náladu. Jeho tím totiž uspel na ľade úradujúceho majstra HC Oceláři Třinec 5:3. V drese sliezskeho tímu nastúpil ďalší Slovák Patrik Koch , donedávna Kelemenov spoluhráč v zámorskom farmárskom klube AHL Tucson Roadrunners.„Som bojovným typom hokejistu, takže sa primárne snažím tímu pomáhať v tomto aspekte. Našiel som tu veľmi dobre fungujúce mužstvo s ohromnou silou. Dobre funguje aj kabína, takže sa nemám na čo sťažovať," povedal pre web Sport.cz 25-ročný útočník, ktorý prostredie českej extraligy dobre pozná, keďže pred odchodom za more strávil jednu sezónu v Mladej Boleslavy.„Je to dobrý indián, bojovník. Indiáni sú vždy použiteľní. Ešte ho veľmi nepoznám, ale na tréningu vyzerá ako indián, v zápase vyzerá ako indián. Taký slovenský indián spod Tatier,“ povedal s úsmevom na tvári na dresu slovenského korčuliara Ján Ludvig, asistent trénera v Pardubiciach.V piatkovom zápase sa počas viacerých striedaní Kelemen stretol na ľade so svojim klubovým ex spoluhráčom Patrikom Kochom.„Myslím, že k tomu prišlo, ale v tej rýchlosti ani poriadne nevnímate kto je kto. Raz ma na zadnom mantineli v tretej tretine trochu podrazil, ale všetko to boli súboje fair play, takže v pohode," vysvetlil Kelemen, ktorý sa následnej štylizoval do pozície „kamarátskeho pomstiteľa" a v jednom zo súbojov pripravil Kocha o hokejku.„Áno, to som už vedel a išiel som po ňom. Sme kamaráti, ale v zápase to ide bokom," uzavrel s úsmevom rodák spod Pustého hradu.Pardubiciach patrí v českej najvyššej súťaži aktuálne vedúca priečka, Třinec sa naopak v sezón 2024/2025 extrémne trápi. „Draci" momentálne okupujú až 11. miesto tabuľky.Zadák Patrik Koch figuruje v nominácii reprezentačného trénera Craiga Ramsaya na blížiaci sa Kaufland Cup 2025 v Poprade. Kelemenovo meno na listine povolaných nie je.