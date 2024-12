Talianska Serie A má nového lídra, jeho tréner nechce o hovoriť o titule – FOTO

Na čele tabuľky

7.12.2024 (SITA.sk) - Futbalisti Atalanty Bergamo predĺžili svoju víťaznú sériu už na deväť zápasov. V piatkovej predohrávke 15. kola talianskej Serie A zvíťazili nad AC Miláno 2:1.Vďaka zisku troch bodov sa po prvý raz v sezóne dostali na čelo ligovej tabuľky, kde zotrvajú minimálne do nedeľňajšieho duelu Neapola, ktorý bude hostiť rímske Lazio. V prípade, že "partenopei" triumfujú, vrátia sa na vedúcu pozíciu.O úvodný presný zásah sa v Bergame postaral belgický útočník Charles De Ketelaere, na ktorého zásah z 12. minúty odpovedal o 10 minút neskôr zakončovateľ hostí Álvaro Morata Remízový stav napokon zlomil v 87. minúte Ademola Lookman, ktorý sa presadil po rohovom kope. Atalanta naposledy prehrala v lige na konci septembra, odvtedy nenašla premožiteľa už 14 zápasov, pričom iba dvakrát z toho remizovala.„Naša forma je pozoruhodná. Pracujeme dobre, ale vieme, že je to aj veľký záväzok do ďalších mesiacov. O titule nehovorme, veď sa stačí pozrieť na tabuľku, ktorá je extrémne vyrovnaná," zhodnotil po zápase pre televíziu Sky Italia kouč víťazného tímu Gian Piero Gasperin i.O zisku scudetta naopak otvorene hovoria v milánskom Intery. Aj ten už má zápas 15. kola za sebou. „Nerazzurri" si v ňom pomerne hladko poradili s nováčikom súťaže Parmou.O výhru 3:1 sa strelecky postarali obranca Federico Dimarco, stredopoliar Nicoló Barella a útočník Marcus Thuram . Na kozmetickej úprave výsledku sa v závere podieľal Matteo Darmian , ktorý skóroval do vlastnej siete.Interu patrí v tabuľke priebežná tretia pozícia, pričom zverenci Simoneho Inzaghiho majú ešte pred sebou dohrávku duelu uplynulého kola proti Fiorentine. Ten bol prerušený po kolapse Edoarda Bového z tímu „fialiek" a bude sa dohrávať v ešte neurčenom termíne.