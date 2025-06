Kamenec: Problémom vo fungovaní justičného systému je v súčasnosti najmä dĺžka súdnych konaní

Situácia nepomáha ani štátu

Nerovnomerná zaťaženosť rôznych súdov

19.6.2025 (SITA.sk) - Problémom vo fungovaní justičného systému je v súčasnosti najmä dĺžka súdnych konaní. V diskusii s novinármi to uviedol novozvolený predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Kamenec . Týka sa to podľa neho ako civilných, tak aj trestných konaní.„Aj keď máte ten rozsudok, a nežalujete peňažnú pohľadávku, tak vymoženie veci nemôže trvať na Slovensku päť a viac rokov," skonštatoval Kamenec ohľadom civilných sporov. Štát podľa neho nemá v tejto súvislosti nástroje, aby niektoré veci vymohol a kompetentné orgány to „ani nejako zásadne netrápi".Pokiaľ ide o trestné konanie, Kamenec poukázal aj na komplikovanosť trestného procesu. „Ktorý je poplátaný v rôznych obdobiach rôznymi záujmami a v konečnom dôsledku nepomáha poškodeným, ktorí sa dozvedia, že sú poškodenými po celej rade rokov," zdôraznil Kamenec. Doplnil však, že momentálny stav nepomáha ani obvineným.„Lebo úplne inak sa príjme trest, ak som odsúdený a potrestaný do roka, do dvoch, alebo do piatich - desiatich rokov," povedal šéf SAK. Súčasná situácia podľa predsedu SAK nepomáha ani štátu, keďže sa zmenšuje odstrašujúci efekt a preventívna funkcia trestného práva.„Keď potenciálny páchateľ vie, že ten štát to bude vymáhať najbližších pár desiatok rokov, tak miera toho preventívneho účinku je relatívne nízka," doplnil Kamenec. Právo na spravodlivý proces podľa Kamenca zahŕňa aj právo na rozhodnutie v primeranom čase. „To znamená, aj v tých civilných veciach tá spravodlivosť vykonaná po desiatich rokoch je polovičná, alebo ešte menším zlomkom, ako keď je vykonaná riadne a včas," dodal Kamenec.Podpredsedníčka SAK Alexandra Čižmáriková v tejto súvislosti tiež pripomenula, že na Slovensku nie je rovnomerná zaťaženosť rôznych súdov z pohľadu prijatej agendy.„Existujú súdy, ktorá majú oveľa väčší nápad vecí ako súdy v iných regiónoch," uviedla. Pripomenula pritom napríklad Mestský súd Bratislava III alebo Mestský súd Bratislava IV, kde podľa nej chýba personál, konkrétne súdni asistenti a úradníci, ktorí pomáhajú sudcom vybavovať bežnú agendu.„Tak ak by sme možno uvažovali, ako urýchliť tie konania, tak aj cez nejaké bonusy pre personál súdov," uzavrela Čižmáriková.