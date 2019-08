Kamenický: Financie na vyplácanie kompenzácií baníkom určite nájdeme

Na snímke minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Handlová 30. augusta (TASR) - Financie potrebné na vyplácanie kompenzačného príspevku baníkom, ktorí prídu pre útlm ťažby uhlia o prácu, určite v rozpočte štátu nájdeme. Uviedol to v piatok pri príležitosti Regionálnych osláv Dňa baníkov v Handlovej minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).deklaroval Kamenický po rozhovore s predstaviteľmi baníckych spolkov v Handlovej, s ktorými sa dohodol na ďalšom stretnutí.Pracovníci ministerstva financií dali podľa neho k materiálu o kompenzácii baníkov nejaké pripomienky a práve to bude predmetom jeho rokovania s baníckymi spolkami, na ktorých si chce vyjasniť otázky a nájsť spôsob, ako kompenzácie pripraviť. "vyhlásil.Návrh zákona o kompenzačnom príspevku pre baníkov predložila do parlamentu pätica poslancov vládnej strany Smer-SD. Príspevok by mal byť priznaný pracovníkom, ktorí pracujú pod zemou minimálne tri roky a prídu o zamestnanie z dôvodu útlmu banskej činnosti. Účinnosť zákona navrhli poslanci od 1. januára 2020.Kompenzácie baníkom by mali podľa odhadu stáť štát do roku 2033 približne 43 miliónov eur.