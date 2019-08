V Kongu za posledný rok zomrelo na ebolu vyše 2000 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kinshasa 30. augusta (TASR) - Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) postihla od svojho vypuknutia v auguste 2018 približne 3000 ľudí, z ktorých vyše 2000 tomuto ochoreniu podľahlo. Tlačová agentúra AFP to uviedla v piatok s odvolaním sa na miestne zdravotnícke zdroje.Podľa údajov prevzatých zo zdravotníckeho vestníka KDR bolo dosiaľ zaznamenaných celkove 2006 úmrtí, z toho 1901 potvrdených a 105 pravdepodobných. V tom istom období sa vyskytlo 3004 prípadov nakazenia - 2899 potvrdených a takisto 105 pravdepodobných. Celkove 902 pacientov sa podarilo vyliečiť.Epidémia eboly v KDR oficiálne vypukla 1. augusta 2018 vo východnej provincii Severné Kivu, odkiaľ sa rozšírila aj do provincie Ituri.Vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka je pomenovaná podľa rieky na východe KDR, bývalého Zairu, kde bola prvýkrát identifikovaná v roku 1976. Najnovšia epidémia má druhú najhoršiu bilanciu, odkedy ebole v rokoch 2014 - 2016 podľahlo vyše 11.000 ľudí v Guinei, Sierre Leone a Libérii.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v júli označila terajšiu epidémiu v KDR za hrozbu medzinárodného rozmeru. Takmer 200.000 ľudí bolo medzitým zaočkovaných proti ebole.V susednej Ugande zomrelo v piatok na ebolu deväťročné dievča, ktoré pricestovalo pred dvoma dňami z KDR. Oznámil to riaditeľ zdravotníckeho úradu v pohraničnej provincii Kasese, ktorého citovala AFP.