Kamenický: Koalícia je na zmene voľby ÚS dohodnutá,na rade je opozícia

Ladislav Kamenický, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/Martin Baumann Foto: FOTO TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. októbra (TASR) – Vládna koalícia je dohodnutá na zmene spôsobu voľby ústavných sudcov. V tejto chvíli je na rade opozícia, zdôraznil v diskusnej relácii TA3 V politike poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický. O návrhu by sa malo v parlamente hlasovať budúci týždeň v utorok (23.10.). Na prijatie ústavného zákona je potrebných 90 hlasov, koalícia tak potrebuje podporu aspoň časti opozície.upozornil Kamenický. Po novom by napríklad kandidát na ústavného sudcu potreboval získať aspoň 76 hlasov poslancov, doteraz v niektorých prípadoch môže stačiť aj 39 hlasov. Návrh obsahuje aj sprísnenie požiadaviek na kandidátov.Ondrej Dostál z opozičnej SaS súhlasí s tým, že vládny návrh posúva veci správnym smerom. Je však podľa neho zároveň málo ambiciózny a ide o premárnenú šancu výrazne zlepšiť voľbu ústavných sudcov. Spolu s predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom predstavili opozičný návrh zmien.Jeho podstatou je zvýšenie kvóra na zvolenie kandidáta na 90 hlasov a verejná voľba. Zároveň chcú do zákona zapracovať aj priebežné obmieňanie zloženia Ústavného súdu, aby nebolo možné zmeniť väčšinu sudcov naraz. Niektorí sudcovia by tak boli zvolení ako doteraz na 12 rokov, ďalší na 8 alebo 4 roky.priblížil Dostál.Predseda poslaneckého klubu koaličnej SNS Tibor Bernaťák považuje vládny návrh ústavného zákona za vyvážený.vymenoval jeho výhody. Zároveň upozornil, že v koalícii doteraz nevideli spoločný opozičný návrh.konštatoval. Rovnako sa vyjadril aj Kamenický.vyhlásil.Problém a časový tlak však podľa Dostála spôsobila práve vládna koalícia, ktorá mala svoj návrh predstaviť už dávno a zároveň o ňom diskutovať s opozíciou, čo sa podľa neho nestalo.vytkol predstaviteľom koalície.