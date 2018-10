Seehofer po voľbách v Bavorsku pripustil možnosť odchodu z čela CSU

Horst Seehofer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 21. októbra (TASR) - Týždeň po bavorských krajinských voľbách naznačil líder Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer vo vysielaní Bavorskej televízie po prvý raz možnosť, že by odstúpi z čela strany…Podľa vlastných slov je pripravený znášať kritiku, nie však redukciu zodpovednosti za všetko negatívne na jeho osobu. Radšej potom dá svoju funkciu predsedu CSU k dispozícii. "Myslím si, že sa jasnejšie nemožno vyjadriť," dodal.CSU zostala síce v Bavorsku najsilnejším politickým subjektom, avšak získala iba 37,2 percenta hlasov, čo viedlo k silnej vnútrostraníckej kritike predsedu strany.Seehofer teraz konštatoval, že už po parlamentných voľbách v roku 2017, pred ktorými nefiguroval v kampani ani na bilbordoch, ani v predvolebných rozhlasových a televíznych reláciách, sa na neho zniesla hlavná časť kritiky a to sa opakuje aj po tohtoročných krajinských voľbách.Politik, ktorý je v spolkovej vláde kancelárky Angely Merkelovej zo sesterskej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) ministrom vnútra, poukázal na povrchnosť mnohých analýz volebných výsledkov, ako aj na fakt, že napríklad sociálni demokrati z SPD v ostatných rokoch učinili viacero personálnych výmen, avšak k zlepšeniu výsledkov to neviedlo, skôr naopak. CSU by preto mala zodpovedať aj štrukturálne otázky, pretože pokles jej preferencií má hlbšie dôvody, ktoré siahajú ďalej do minulosti, povedal Seehofer a na ilustráciu uviedol, že sa v bavorskom krajinskom parlamente etablovalo zoskupenie Slobodní voliči (Freie Wähler), posilnila sa Alternatíva pre Nemecko (AfD) a došlo k zväčšujúcim sa zmenám v spoločnosti.