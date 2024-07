Kamenický má pre odborárov z KOZ jasný odkaz, ministerstvo financií stojí pred nutnosťou bezprecedentnej konsolidácie

Návrh valorizácie platov

Sociálny štandard zamestnancov

17.7.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo financií SR a vláda stoja pred nutnosťou bezprecedentnej konsolidácie, ktorá musí každoročne dosiahnuť úroveň približne 1 % HDP, čo v tomto roku predstavuje 1,4 mld. eur. Rezort vedený Ladislavom Kamenickým to uviedol v reakcii na závery utorkového kolektívneho vyjednávania. Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) po ňom vzhľadom na odmietnutie jej návrhu valorizácie platov pre zamestnancov štátneho a verejného sektora vstúpila do štrajkovej pohotovosti. Ministerstvo zdôraznilo, že sa už od apríla tohto roka snaží spolu s predstaviteľmi odborov nájsť dohodu na téme odmeňovania dotknutých zamestnancov.„Už od začiatku kolektívneho vyjednávania pripomíname, že verejné financie Slovenskej republiky sa vďaka hospodáreniu bývalých vlád medzi rokmi 2020 až 2023 nachádzajú v zlom stave, s najhorším deficitom zo všetkých krajín Európskej únie a s vysokým nárastom dlhu počas rokov 2020 až 2023," uviedol ďalej rezort.Aj napriek tomu úkol riešenie, ktoré by podľa neho prispelo k udržaniu dosiahnutého sociálneho štandardu zamestnancov verejnej a štátnej správy vo forme vyplatenia garantovanej odmeny pre každého zamestnanca vo výške 500 eur v roku 2025 a vo výške 1000 eur v roku 2026.„Práve tieto finančné prostriedky by vedeli prispieť k tlmeniu dopadov očakávanej miery inflácie a udržaniu sociálneho štandardu zamestnancov," zhodnotilo ministerstvo. Odborári však takúto pomoc nepovažujú za udržateľnú a systémovú a nemajú s ňou dobré skúsenosti.Podľa prezidentky KOZ Moniky Uhlerovej je pre nich neakceptovateľná a naďalej trvajú na svojej požiadavke rastu miezd od septembra tohto roku o 10 % a následne od januára budúceho roku o ďalších 10 %. Podľa zástupcov zamestnancov je takáto valorizácia platov nevyhnutá nielen v súvislosti s infláciou ale aj vzhľadom na neustály rast minimálnej mzdy. Kolektívne vyjednávanie bude pokračovať v druhej polovici augusta.