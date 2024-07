KDH chce meniť ústavu. Okrem zmeny volebného systému plánujú aj chrániť školy pred ideológiami (video)

Posilnenie slobody svedomia vrátane výhrady vo svedomí

17.7.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predstavilo svoje priority na zmeny ústavy, na ktorých sa na utorkovom rokovaní jednomyseľne uznieslo Predsedníctvo strany. Od septembra je pripravené predložiť konkrétne návrhy vyplývajúce z programu a viesť otvorenú diskusiu aj s politickými oponentmi.KDH zdôrazňuje, že je stranou, ktorá už 34 rokov presadzuje nemenné hodnoty, ako je úcta k demokracii, právnemu štátu, ľudským právam a ľudskej dôstojnosti každého života od počatia až po prirodzenú smrť.„Tieto hodnoty sú pre nás prirodzenou súčasťou a je pre nás dôležité ich presadzovať v praktickej politike. KDH sa neprispôsobuje tomu, ako nás chcú vidieť politici Smeru-SD Progresívneho Slovenska či aktuálnym módnym vlnám. Je slobodnou stranou neviazanou žiadnou koaličnou ani opozičnou zmluvou či vplyvmi oligarchov,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský Prvou prioritou je posilnenie slobody svedomia vrátane výhrady vo svedomí. Ústava SR a právny poriadok všeobecne garantujú slobodu svedomia a výhradu vo svedomí. Napriek tomu považuje hnutie za potrebné reagovať na vývoj a bezpečnejšie ukotviť toto základné právo aj pre jednotlivé povolania. Ďalšou prioritou je posilnenie práva rodičov zabezpečiť vzdelanie a výchovu svojich detí v zhode s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením.„Môže sa stať, že ministerstvo školstva je obsadené v rámci koaličných rokovaní okrajovou politickou silou bez širšej legitimity, pričom nominant takejto strany môže významne ovplyvniť obsah vzdelávania všetkých detí na Slovensku. Ak chceme aj do budúcna predchádzať rozličným experimentom a pretláčaniu pochybných ideológií - či už z pravicového alebo ľavicového/progresívneho extrému, potrebujeme slobodnejšie školy, ktoré budú imúnnejšie pred politickými zásahmi,“ uviedlo KDH. Zároveň treba podľa hnutia posilniť právo rodičov na vzdelanie detí v zhode aj s ich náboženským presvedčením.Medzi ďalšími prioritami je zákaz neľudského vykorisťovania žien v podobe „prenájmu“ ich materníc (tzv. surogátne materstvo). Slovenský zákon o rodine surogátne materstvo vylučuje, no vzhľadom na pokusy obhádzať slovenskú právnu úpravu je podľa hnutia potrebné prijať potrebné právne predpisy. KDH sa chce zasadiť aj za ochranu pred zneužívaním skratiek pri tvorbe zákonov a navrhovať bude doplnenie ústavnej poistky proti zneužívaniu skráteného legislatívneho konania.Kresťanskí demokrati chcú tiež rozšíriť Generálnu prokuratúru SR o osobitné oddelenia na boj proti terorizmu a boj proti korupcii. Zdôvodňujú to tým, že Slovenská republika čelí vonkajšej hrozbe v podobe terorizmu, ale aj vnútornej hrozbe - korupcii, ktorá je rakovinou štátu a oslabuje ho zvnútra. KDH chce presadiť aj zmenu volebného systému, keďže ten súčasný je výsledkom mocenského zásahu Vladimíra Mečiara „KDH je, žiaľ, dnes jedinou stranou, ktorá stále požaduje zmenu tohto systému a navrhuje väčšie posilnenie regiónov,“ uviedlo hnutie. Ďalšia priorita sa týka udržania zdravia verejných financií.„So znepokojením vnímame potieranie vážnosti ústavnej inštitúcie - Rady pre rozpočtovú zodpovednosť , ktoré sa prejavilo v posledných mesiacoch najmä tým, že rada ako strážca verejných financií stratila právomoc určovať výdavkové limity zabraňujúce tvorbe nadmerných deficitov, a tým brániť kritickému zadlžovaniu štátu vedúcemu Slovensko ku gréckej ceste bankrotu,“ poukazuje KDH. Ústavným zákonom preto navrhne zakotviť jasné miesto Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pri spravovaní verejných financií.Hnutie sa chce zasadiť aj za podporu podnikania. Posledné mesiace podľa KDH ukázali, že vláda na podnikateľov hľadí iba ako na zdroj vyšších príjmov do štátnej pokladnice. Okato sa to prejavuje najmä zvyšovaním daňovo-odvodového zaťaženia, vyrubovaním vyšších poplatkov, prísnejšími reguláciami, pričom pohnútkou je neraz iba naháňanie zdrojov na populisticky motivovanú rozhadzovačnú politiku vlády.„Otvoríme verejnú odbornú diskusiu vrátane legislatívnych iniciatív, ako zaručiť podnikateľskému sektoru primerané postavenie v spoločnosti a podnietiť vládu a parlament, aby mu venovali primeranú pozornosť,“ uviedlo hnutie.