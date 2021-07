Kamenický podozrieva Hegera so zavádzania, vládu vyzýva na detailné vyčíslenie výdavkov pandémie

Vláda môže zavádzať

Výdavky treba vedieť obhájiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.7.2021 (Webnoviny.sk) - Podpredseda strany Smer-SD Ladislav Kamenický v pondelok na sociálnej sieti reagoval na tvrdenia predsedu vlády Eduarda Hegera , podľa ktorých vláda dala na pandémiu osem miliárd eur. Kamenický si však myslí, že ľudia to nijako nepocítili. No podľa Hegera štát vďaka ich pomoci dokázal odvrátiť masové prepúšťanie ľudí, osobné tragédie či kolaps zdravotníctva.Ako príklad Heger spomenul podporu udržania zamestnanosti v sume 2,187 miliardy eur a sociálnu pomoc za 588 miliónov eur. Pomoc na zvýšené výdavky v zdravotníctve predstavuje sumu 881 miliónov eur a na odpustenie daní a odvodov išlo 95 miliónov eur. Avšak Kamenickému chýba detailné rozpísanie spomínaných ôsmich miliárd eur, a preto si myslí, že Heger zavádza.Kamenický pripomenul, že už v minulosti vláda „šermovala“ s miliardovými výdavkami na COVID, ktoré sa ukázali podľa exministra financií ako zavádzajúce. Boli to položky, ktoré nemali vplyv na rozpočet, ako napríklad štátne garancie za úvery.„Do pomoci na COVID vláda zarátavala aj odklady platenia daní, ktoré štát dostane v neskoršom období. Nezabúdajme, že v tejto sume je aj trištvrte miliardy za desiatky miliónov nezmyselných antigénových testov,“ uviedol Kamenický.Zároveň vyzval vládu, aby už vyčíslila samostatne za rok 2020 a samostatne za rok 2021 detailné položky výdavkov, aby sa občania reálne dozvedeli, za čo sa minuli ich peniaze na COVID s poznámkou, či majú alebo nemajú vplyv na štátny rozpočet na hotovostnom princípe a v metodike ESA2010, čo by mala byť povinnosť každej vlády.Heger namiesto toho podľa Kamenického manipuluje a zavádza. Navyše veľkú časť výdavkov na COVID vláda radšej podľa Kamenického nezverejňuje, lebo si ich nevie obhájiť.