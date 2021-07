Dovolenka na Malte nemusí byť pre všetkých. Do krajiny vpustia len plne zaočkovaných a deti s testom

aktualizované 12. júla, 15:15



12.7.2021 (Webnoviny.sk) -Od stredy 14. júla budú môcť na Maltu cestovať len zaočkované osoby s očkovacím certifikátom vydaným na Malte, v Európskej únii (EÚ) a v Spojenom kráľovstve. Novinka sa vzťahuje aj na deti nad 12 rokov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Od ukončenia očkovacieho cyklu musí podľa rezortu zahraničia uplynúť 14 dní. „Deti do 12 rokov musia predložiť RT-PCR test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín, z testovania majú výnimku deti do piatich rokov. Deti môžu vstupovať na Maltu len v sprievode zaočkovaných rodičov,“ uvádza rezort vnútra.Do 14. júla stačí na vstup do krajiny digitálny COVID preukaz vydávaný EÚ, ktorý potvrdzuje negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín alebo ukončené očkovanie.Na Malte sú opätovne otvorené obchody a vonkajšie trhy, bary, kluby, kiná a divadlá. Skupinové stretávanie je obmedzené na maximálne šesť osôb, rúška na plážach a pri bazénoch nie sú povinné, ale odporúčajú sa. V interiéroch je nosenie rúška povinné, výnimku majú deti do troch rokov, ľudia, ktorí majú problémy s dýchaním a podobne.