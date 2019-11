Kamenický: Rozpočet v NRSR upravíme, aby sme dostali deficit na 0,49%

Na archívnej snímke minister financií SR Ladislav Kamenický. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. novembra (TASR) – Pri rozpočte sa musíme správať zodpovedne a predložiť ho v takej podobe, aby prešiel Národnou radou (NR) SR. V parlamente sa ešte budú robiť nejaké opatrenia tak, aby deficit verejných financií v roku 2020 nepresiahol 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP). V stredu po rokovaní vlády to uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).poznamenal šéf rezortu financií.Priblížil, že Európska komisia (EK) v takzvanej jesennej prognóze nezohľadnila niektoré opatrenia, ktoré ide urobiť ministerstvo financií. Napríklad v nej nie sú zahrnuté príjmy z bankového odvodu. Tento odvod má podľa jeho slov vytvoriť priestor na to, aby bol dosiahnutý deficit na úrovni 0,49 %.zdôraznil Kamenický.Zmeny v parlamente sa ešte budú konať aj v súvislosti s daňou z tabaku. Parlamentu odkázal, že otázka tabaku už nie je otázkou. Kamenický podotkol, že opatrenie odsúhlasila vláda, tak ho muselo ministerstvo zahrnúť do rozpočtu.skonštatoval.