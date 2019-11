NÚSCH ako jediné pracovisko v Slovensku implantuje umelé srdce

Ilustračné foto. Foto: TASR/Archív Foto: TASR/Archív

Bratislava 13. novembra (TASR) – Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) ako jediné pracovisko na Slovensku niekoľkokrát úspešne implantovalo umelé srdce. V rámci krajín V4 bolo zároveň prvé, ktoré odštartovalo program SynCardia TAH - Total Artificial Heart. V stredu o tom informovala primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH Eva Goncalvesová.priblížila.Prvú implantáciu umelého srdca na Slovensku podstúpil 47-ročný Jozef z Topoľčian. Prvý slovenský pacient s umelým srdcom bol neskôr prepustený do domáceho liečenia. V roku 2018 mu odborníci transplantovali srdce.Umelé srdce doposiaľ na pôde NÚSCH implantovali šiestim pacientom. Dvaja sú už po transplantácii srdca, jeden pacient zomrel, nie však na srdcové ochorenie, a traja pacienti v súčasnosti čakajú na transplantáciu srdca.komentovala Goncalvesová s dôvetkom, že program transplantácie srdca by mohol fungovať ešte lepšie. Podľa jej slov to však nie je len otázka zdravotníkov, ale aj otázka vnímania celého slovenského zdravotníctva.Vysvetlila tiež, že takáto operácia je nadstavbou programu transplantácie srdca. Máme pacientov, ktorí sú na čakacej listine.povedala primárka s tým, že možností, ako pomôcť, je niekoľko, no pre zopár pacientov je náhrada umelým srdcom jedinou možnosťou. Pacient má takto šancu dožiť sa transplantácie.Vysvetlila tiež, že každý prípad prekonzultujú s chirurgom, ktorý následne pacienta operuje. Potom nasleduje fáza komplikovanej akútnej pooperačnej zdravotnej starostlivosti. Následne je pacient pod drobnohľadom kardiológa, ktorý sa snaží odvrátiť možné komplikácie, aby napokon mohol absolvovať transplantáciu srdca.Implantáciu umelého srdca plne hradí zdravotná poisťovňa pacienta. Umelé srdce je jednorazové. Môže ho dostať len jeden pacient.