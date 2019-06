Kamenický sa obáva, že odkladom pokút sa oddiali zavádzanie eKasy

Na snímke Ladislav Kamenický. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 19. júna (TASR) - Do prostredia eKasy sa nemôže vpustiť firma, ktorej systém sa bude dať obchádzať, inak systém fungovať nebude. Vyhlásil to minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), ktorý nie je úplne presvedčený o tom, že by sa mala viac posunúť lehota na odklad pokút pre podnikateľov za nezavedenie eKasy. Definitívne hlasovanie o návrhu zákona o registračných pokladniciach bude v stredu popoludní o 17.00 h.Rezort financií navrhuje odložiť pokuty do konca septembra tohto roka, koaliční poslanci zo SNS navrhujú túto lehotu posunúť do konca kalendárneho roka. Rovnako po dlhšej lehote odkladu sankcií volajú aj opoziční poslanci. Minister uviedol, že sa o návrhu z dielne SNS dozvedel len v stredu ráno.myslí si minister financií. Ak by sa odklad pokút posunul do konca kalendárneho roka, tak sa podľa Kamenického môže stať, žeuviedol Kamenický.Šéf rezortu financií upozornil aj na problémy pri zavádzaní fiškálneho modulu pri pokladniciach.upozornil poslancov Kamenický.Zároveň vyčíslil, že podnikatelia majú k dispozícii 31 schválených riešení a firmy si majú z čoho vyberať. Kamenický je tiež presvedčený, že existuje určitá časť podnikateľov, ktorým sa nepáči, že sa systém eKasa zavedie.upozornil minister.Tento systém sa podľa jeho slov nepáči aj niektorým firmám, ktoré vyrábajú registračné pokladnice a nesplnili zákonom stanovené podmienky, teda nedokázali prejsť certifikáciou.skonštatoval Kamenický.Návrh zákona je podľa neho nastavený dobre a je potrebný najmä v oblasti HORECA.adresoval Kamenický poslancom, ktorí volajú po odložení účinnosti používania online registračných pokladníc. Zavedenie systému eKasa označil minister za jedno z najdôležitejších opatrení na znižovanie daňových podvodov po zavedení kontrolného výkazu DPH.