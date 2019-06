Väčšina akcioviek rezortu zdravotníctva vykázala za rok 2018 zisk

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) – Šesť z ôsmich akciových spoločností Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR hospodárilo vlani so ziskom. Vyplýva to zo správy rezortu, ktorá informuje o hospodárení akcioviek so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu v jeho pôsobnosti. Vláda správu v stredu vzala na vedomie.Záporný výsledok hospodárenia mala vlani Letecká vojenská nemocnica, a to 366.000 eur. Tá však už po novom spadá pod Ministerstvo vnútra (MV) SR.Spoločnosť Debitum, ktorej úlohou je pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, vykázala stratu vo výške 149 miliónov eur.V plusových číslach skončili Všeobecná zdravotná poisťovňa (89,97 milióna eur), Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (491.000 eur), Východoslovenský onkologický ústav (1,25 milióna eur), Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (282.000 eur), Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (353.000 eur) a Nemocnica Poprad (67.000 eur).Ministerstvo zdravotníctva opätovne uložilo akciovým spoločnostiam povinnosť predkladať plán investícií a predaja majetku na ďalšie obdobie, a to najneskôr do konca októbra.