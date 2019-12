Kamenický: Treba počkať na vyšetrenie kauzy Tipos, nechcem byť sudca

Na snímke minister financií Ladislav Kamenický (SMER-SD)počas 53. schôdze Národnej rady SR v utorok 3. decembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. decembra (TASR) - V prípade aktuálnej kauzy okolo štátnej lotériovej spoločnosti Tipos je potrebné počkať na jej vyšetrenie a nevynášať vopred súdy. Myslí si to minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).Po zverejnení kauzy podľa vlastných slov prijal okamžité opatrenie a odvolal Jána B. z funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Tiposu.vyhlásil Kamenický v utorok na brífingu v Národnej rade (NR) SR.Upozornil, že Tipos síce organizačne patrí pod ministerstvo financií, ale to nie je oprávnené robiť kontroly v spoločnosti.doplnil Kamenický.Minulý týždeň v utorok (26. 11.) príslušníci NAKA zadržali šéfa Tiposu Jána B. aj šéfa IT odboru firmy Miloša P. Následne polícia na sociálnej sieti informovala, že v prípade poškodenej lotériovej spoločnosti vyšetrovateľ NAKA obvinil dve osoby z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Zároveň polícia potvrdila, že vyšetrovateľ prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) predložil podnet na ich vzatie do väzby. V uvedenej veci je poškodená spoločnosť Tipos.