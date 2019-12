L. Kamenický: Cieľ vyrovnaného rozpočtu sa dá dosiahnuť

Na snímke sprava minister financií SR Ladislav Kamenický (SMER-SD) a premiér SR Peter Pellegrini sa rozprávajú po schválení rozpočtu na rok 2020 počas 53. schôdze Národnej rady SR 3. decembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. decembra (TASR) - Slovensku sa môže podariť dosiahnuť vyrovnané hospodárenie, ak vlády budú hospodáriť zodpovedne. Skonštatoval to minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v parlamente po schválení štátneho rozpočtu na budúci rok.Deficit v budúcom roku by mal dosiahnuť 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP), v tomto roku 0,68 % HDP.podotkol Kamenický. Podľa neho nie je nesplniteľné ani vyrovnané hospodárenie, rozpočet s ním počíta až od roku 2021.myslí si Kamenický.Podľa schváleného rozpočtu si polepší napríklad rezort práce, ale aj zdravotníctva. Kamenický však práve v oblasti zdravotníctva vidí veľké rezervy.myslí si minister. Tiež dúfa, že budúci minister alebo ministerka budú robiť všetko robiť pre to, aby rezort naplnil opatrenia, ktoré navrhuje ÚHP. Slovensko v pomere k hrubému domácemu produktu dáva totiž podľa neho rovnaký objem peňazí, ako aj krajiny V3.podotkol Kamenický.Ministerstvo financií (MF) SR navrhuje v budúcom roku historicky prvýkrát spustenie korekčného mechanizmu, teda zastropovať verejné výdavky. Verejné financie sa totiž vlani výrazne odchýlili od cesty k vyrovnanému rozpočtu. Korekčný mechanizmus bude stanovený ako horný limit na celkové verejné výdavky v roku 2020. Podľa ministerstva sa tak posilnia mantinely na dosiahnutie cieľa v podobe štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Konkrétny návrh korekčného mechanizmu posúdi Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Rozhodnúť o ňom však musí aj vláda.doplnil Kamenický.Zároveň skonštatoval, že aktuálne schválený rozpočet bol jeho prvý a možno aj posledný, ktorý predkladal." dodal Kamenický.