Kamenický vraj má na rozdiel od Matoviča svätožiaru nad hlavou, napriek tomu však očakáva útoky na členov Smeru

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie Súmrak minulý týždeň obvinil Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka Tibora Gašpara pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.Robert Fico a Robert Kaliňák sú zároveň obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

29.4.2022 (Webnoviny.sk) - Máme signály o tom, že viacerí členovia strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) majú byť kriminalizovaní. V rozprave k žiadosti generálnej prokuratúry o vydanie súhlasu s väzobným stíhaním poslanca a expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) to vyhlásil poslanec a podpredseda Smeru-SD Ladislav Kamenický. Nechcel povedať, o koho by malo ísť. Poznamenal však, že očakáva útoky na každého podpredsedu Smeru-SD a aj na seba.„Ja na rozdiel od Matoviča mám svätožiaru nad hlavou,“ hovoril Kamenický s tým, že si budoval dobré meno celý život a nenechá si ho pošpiniť ľuďmi, ako sú policajný prezident Štefan Hamran , minister financií Igor Matovič (OĽaNO) a minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).„Narazí kosa na Kamenického,“ tvrdil poslanec Smeru-SD a zdôraznil, že nedovolí, aby „podvodníci“ ako Matovič pošpinili jeho meno.Kamenický koalícii vytkol, že sa chce zbaviť celej strany Smer-SD a uzurpovať si moc. Podľa neho máme na Slovensku „fašistickú diktatúru“. Poslanca Roberta Fica označil za najhlasnejšieho kritika vlády.Poukázal tiež na to, že Robert Fico má byť stíhaný pre to, že poukazoval na prešľapy Igora Matoviča a na daňové priestupky prezidenta Andreja Kisku.