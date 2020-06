Kamenná inšpirácia: 7 podarených mramorových inštalácií

1. Upcyklované vázy

2. Božská knižnica

3. Jemná geometria

4. Drahé ruka v ruke s lacným

5. Tropická oáza

6. Svetelné kruhy

7. Žiarivý kov

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Mramor je odpradávna považovaný za unikátny a luxusný materiál , ktorý sa najčastejšie využíva tam, kde se vyskytuje klasický a nadčasový design. V posledních rokoch ale dizajnéri ukazujú, že má tento materiál miesto aj v súčasných interiéroch. Kombinujú ho s ďalšími materiálmi – drevom, kovom či plastami, pohrávajú sa s formátmi a efektami.Vyzývavé spracovanie mramoru pripravil aj– popredný veľtrh špecializujúci sa na mramor a prírodný kameň. Ten otvorí tento rok svoje brány 30. septembra v historickej Verone.Štúdio EO kombinuje fúkané sklenené vázy s fragmentami mramoru. Kusy mramoru, v ktorých boli diery , by za iných okolností skončili ako odpad. Propojením so sklenenými valcami ale dostali nový účel a život.Fabio Novembre pretína drevený regál bielou mramorovou sochou. Do interiéru tak vstupuje Venuša od Antonia Canova. Dievča, ktorej krása mámila celé generácie.V tejto kúpeľni Alessandro La Spada používa mramorové dosky Corteccia. Tie pripomínajú svojim dekorom žily storočných stromov, ktoré dizajnér jemne doplnil kovovými policami. Priestor oplýva dostatočným úložným miestom a mäkkým svetlom.Mladá dizajnérka Ilaria Bianchi siahla po veľmi netradičnom materiály – po polystyréne. Mramor par excellance spojila vo svojej limitovanej edici "Duo" práve s materiálom, ktorý se bežne používá pre balenie zásielok , či pre zateplenie.Bukurešťská reštaurácia "Kane World Food Studio" autora Bogdana Ciocedica má predstavovať mestskú tropickú oázu. Kombinuje rozmanité materiály ako veľký mramorový pult, matné betónové stĺpy, nábytok z exotického dreva a hrejivé sklenené svetlá.Dizajnérka Sabine Marcelis je známa svoujou obľubou kruhov. Tentokrát poprekladala masívne bloky neonovými kruhmi. Svetlo zvýrazňuje žily a rozpráva tak príbeh vzácnej horniny. Projekt "Voie Light" vznikol pre Bloc Studio."Salute" je set stolov kombinujúcich mramor a kov. Sebastian Herkner ich navrhol pro parížsku spoločnosť La Chance. Tieto ,takmer sochárske produkty, nájdete v rôzných farebných prevedeniach a veľkostiach.Viac informácií o maramore aj o výstave Marmomac www.marmomac.com Informačný servis