Primátor Humenného sa obul do smeráčky Vaľovej za predražené projekty, zvažuje trestné oznámenie

Mesto vykonalo kontroly

Umelo navyšované faktúry

Primátor sa obráti na políciu

Bývalé vedenie sa bráni

Problémové verejné obstarávanie

Mestu hrozia pokutami

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Humenné malo za bývalého vedenia realizovať predražené investičné akcie. Tvrdí to súčasný primátor Miloš Meričko , podľa ktorého sú predpokladané finančné straty pri 13-tich kontrolovaných stavbách v celkovej výške viac ako 124-tisíc eur. Mestu zároveň podľa neho hrozí vrátenie 160-tisícovej dotácie Environmentálnemu fondu.Bývalá primátorka mesta Jana Vaľová obvinenia z pochybení odmieta a označuje ich za marketingový ťah a politický zámer súčasného vedenia.Ako uviedol Meričko, na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva vykonala externá spoločnosť, ktorú vybralo mesto prostredníctvom verejného obstarávania, kontrolu.Jej predmetom bolo porovnanie ocenených výkazov výmer pri 13-tich investičných akciách do roku 2018 so skutočne zrealizovanými prácami.„Z kontrolovaných akcií iba jednu môžeme hodnotiť, že pri nej bola dodržaná hospodárnosť a efektívnosť jej realizácie,“ skonštatoval primátor.V niektorých prípadoch bola podľa zistení neúplná a nekonkrétna fakturácia, čo znemožnilo kontrolu cien. Zistené boli aj nerealizované alebo iba čiastočne realizované práce, prípadne bola práca nekvalitná.„Sumár je predpokladané navýšenie nákladov vyše 124-tisíc eur,“ uviedol Meričko.Za najväčší prechmat bývalého vedenia označil primátor opravu strechy na Dome služieb v Humennom, kde malo pri sume 169-tisíc eur za dielo dôjsť k neúmernému navýšeniu o vyše 51 400 eur.„Časť položiek, ide o kotvu, predstavuje predpokladané neúmerné 700-percentné navýšenie. Obvyklá cena 0,34 eura bola fakturovaná za 2,50 eura, čo znamenalo, že cena narástla z hodnoty 5 100 eur po fakturovaní na sumu 32 400 eur. Aj ďalšie položky boli nadhodnotené o 38 až 60 percent,“ skonštatoval Meričko.Ako dodal, o ďalších vyše 40 500 eur boli podľa kontroly navýšené náklady pri oprave havárie strechy zimného štadióna a ďalších viac ako 17 500 eur malo mesto zaplatiť navyše za spevnené plochy a rekonštrukciu schodiska na ulici SNP.Ako dodal primátor, v súvislosti s týmito pochybeniami sa plánuje obrátiť aj na orgány činné v trestnom konaní.Ako v reakcii pre agentúru SITA uviedla bývala primátorka mesta Humenné Jana Vaľová, podanie žaloby zvažuje aj ona.Posudok je podľa nej drahý a zbytočný, pričom ho označila za marketingový ťah súčasného vedenia.„Mesto si dalo vypracovať drahý, ale právne nezáväzný posudok, za vyše 19 900 eur, ktorý bude slúžiť len na marketing a očierňovanie firiem a predošlej práce vedenia mesta. Nikdy sa stavby nehodnotia po položkách ale ako celok, preto z toho jasne vidieť, že firma, ktorá posudok robila, nemá žiadne znalecké oprávnenie, ale ide o externý stavebný dozor. Mesto vyhodilo 20-tisíc eur, z ktorých nebude mať úžitok, pretože žiadne peniaze sa mu späť nevrátia,“ reagovala Vaľová.Súčasný primátor svojej predchodkyni vyčíta aj to, že mesto má vrátiť dotáciu za odkanalizovanie Brestovskej ulice vo výške takmer 160-tisíc eur Environmentálnemu fondu Jeho výzva prišla 14 mesiacov po uzavretí protokolu Úradu pre verejné obstarávanie , ktorý pri projekte z roku 2015 konštatoval porušenie zákona.Problém sa týka nesprávne uplatnenej výnimky o verejnom obstarávaní, tzv. in-house. Mesto Humenné sa vtedy rozhodlo dať zákazku vlastnej firme 1. Humenskej a.s., ktorá ju však nerealizovala, ale po podpise zmluvy spravila ďalšie štyri subdodávky.„Takže nevykonala práce vo vlastnej réžii, čo bolo podmienkou,“ uviedol Meričko, podľa ktorého nezaplatenie pokuty môže ohroziť získavanie dotácií z Environmentálneho fondu pri ďalších pripravených projektoch.„Vrátenie 160-tisíc eur je pre mesto veľká suma, ktorá je o to väčšia v čase súčasnej koronakrízy, keď daňové príjmy pre mestá padajú,“ dodal primátor.Podľa Vaľovej mesto nemá prečo vracať plnú dotáciu. Ako vysvetlila humenská exprimátorka, v roku 2015 radnica zadala zákazku na vybudovanie kanalizácie v rodinných záhradkách vlastnej akciovej spoločnosti, aby najala ľudí z rómskej osady Podskalka, ktorí mali kanalizáciu kopať ručne.„Ale keďže nevedela všetky práce urobiť vo vlastnej réžii a Východoslovenská vodárenská spoločnosť nemala kapacity, tak sme ich obstarali. Čiže mesto finančne vôbec nepochybilo, pochybilo technicky v obstarávaní. Je ale zvykom, že iba časť, ktorú ste porušili, vám stiahnu z finančných nákladov. Keďže ale mesto laxne pristupovalo k celému problému a nechodilo na prejednávania, čo je zarážajúce, hrozí mu vrátenie celej sumy. Vidím za tým politický zámer, keďže na políciu dala stavbu súčasná viceprimátorka mesta. Prečo teda budú niečo obhajovať, čo sami udali, že nie je transparentné? Aj keď to transparentné bolo a išlo iba o rozdelenie zákazky,“ reagovala Vaľová.Uvedenými problémami sa budú zaoberať aj mestskí poslanci. Primátor mesta predloží oba materiály na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 24. júna.Ich súčasťou bude aj zaplatenie troch pokút za porušenia právnych predpisov z predchádzajúceho volebného obdobia v celkovej výške vyše 32-tisíc eur.