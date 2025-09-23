Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

KAMI PROFIT čoskoro prinesie do Nitry nové mestské bývanie – Byty Jurkovičova


Projekt prinesie do obľúbenej mestskej časti Klokočina 48 moderných bytov a kvalitné zázemie pre pohodlný život. Bytový dom ponúkne 24 jednoizbových a 24 dvojizbových bytov, pričom ...



new project 1 2 676x444 23.9.2025 (SITA.sk) - Projekt prinesie do obľúbenej mestskej časti Klokočina 48 moderných bytov a kvalitné zázemie pre pohodlný život.


Bytový dom ponúkne 24 jednoizbových a 24 dvojizbových bytov, pričom každý byt bude disponovať aj vlastnou kobkou. Komfort bývania doplní podzemná garáž a novovybudované verejné parkovisko s kapacitou 51 miest.

"Predpredaj sme spustili v septembri 2025 a s výstavbou chceme začať najneskôr v 4. kvartáli 2025. Už teraz evidujeme záujem o 1- a 2-izbové byty v tejto lokalite, preto veríme, že projekt splní očakávania trhu, " uviedol konateľ spoločnosti KAMI PROFIT.

Výhody lokality


Klokočina patrí medzi najvyhľadávanejšie časti Nitry. Ponúka kompletnú občiansku vybavenosť – od obchodov, škôl, služieb a reštaurácií až po športové a rekreačné možnosti. Vďaka rýchlemu napojeniu na diaľnicu a dostupnosti MHD je táto lokalita ideálnym spojením pokojného bývania a mestského komfortu.

Fakty o projekte Jurkovičova



  • 48 bytov (24 × 1-izbových, 24 × 2-izbových )

  • 7 podlaží (1 podzemné)

  • Podzemná garáž so 6 parkovacími miestami

  • Verejné parkovisko s 51 miestami

  • Kobka ku každému bytu


O developerovi


Za projektom Byty Jurkovičova stojí spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov a 8 rokov aj v Českej republike. Spoločnosť má za sebou viac než 450 úspešných projektov – od škôl a škôlok cez rekonštrukcie a obchodné priestory až po rezidenčné developerské projekty na Slovensku, v Česku a v Chorvátsku.

Aktuálne KAMI PROFIT prináša na trh aj ďalšie moderné mestské bývanie – Byty Ružinov v Bratislave. Tento projekt sa už nachádza vo výstavbe a noví majitelia si svoje byty preberú už v roku 2026.

Viac informácií o projekte v Nitre nájdete na www.jurkovicova.sk alebo nás kontaktujte na predaj@kami-profit.sk

Zdroj: SITA.sk - KAMI PROFIT čoskoro prinesie do Nitry nové mestské bývanie – Byty Jurkovičova © SITA Všetky práva vyhradené.

